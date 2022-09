Evan Jowers. Sources: LinkedIn

Bloomberg Law rapporte qu’une star du recrutement juridique aux États-Unis,, devra rembourser son ancien employeur à la hauteur de 3,6 millions de dollars US pour ne pas avoir respecté une clause de non-concurrence.Evan Jowers était à l’emploi de la firme Kinney Recruiting et avait comme clients la plupart des grands cabinets juridiques du Texas. Il a quitté l’entreprise en 2018 pour pratiquer en solo et a immédiatement commencé à recruter des candidats et candidates qu’il avait placé ou sollicité lors de son séjour chez Kinney.L’entreprise l’a poursuivi et à l’issue du procès Evan Jowers a été condamné à verser des dommages de 3,6 millions de dollars US à Kinney. Selon le jugement rendu, Jowers doit rembourser toutes les commissions perçues sur les clients qu’il a «volé», à Kinney.Selon les preuves déposées, Evan Jowers a empoché des commissions variant entre 400 000 dollars US et 250 000 $ US qui correspondent à 25 % du salaire des avocats embauchés qui demeuraient au moins un an chez leur nouvel employeur.Bloomberg Law note que Kinney Recruiting a tenté de régler la cause à l’amiable en 2019 contre un versement de 700 000 dollars US mais que le défendeur a refusé cette offre.