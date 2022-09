Mes Adam Goodman, Barry Zalmanowitz et Camila Maldi, Pascal Comeau, Robert Faguy, Isabelle Thiffault, Marguerite Goulet et Martin Laurendeau. Sources: Sites web de Dentons Canada et de Prévost Fortin D’Aoust (PFD) Avocats

Me Justin Vineberg, Me Elisa Kearney, Me Joshua Hollenberg, Me Hélène Bussières, Me Zachary Silver et Me Marie-Emmanuelle Vaillancourt. Source: Site web de Davies Ward Phillips & Vineberg

C’est un groupe pancanadien majeur qui émerge avec l’achat de National Tire Distributors par le québécois Groupe Touchette.L’acquisition de la filiale canadienne d’American Tire Distributors permet à Groupe Touchette d’offrir un réseau de distribution de pneus d’un océan à l’autre, en s’appuyant sur un effectif de 1 600 employés.L’entreprise québécoise s’appuie désormais sur plus de 900 points de vente au détail. De plus, American Tire Distributors fournira à Groupe Touchette ses marques de pneus exclusives Hercules et Ironman.Groupe Touchette a été conseillé pour cette transaction par l’équipe juridique de Dentons Canada, composée de Meet, ainsi que par un groupe d’avocats de Prévost Fortin D’Aoust (PFD) Avocats, soit Me, Me, Me, Meet MePour sa part, National Tire Distributors était représenté par Me, Me, Me, Me, Meet Me, du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg. Le cabinet américain Troutman Pepper Hamilton Sanders a aussi conseillé la filiale d’American Tire Distributors.Basé à Montréal, Groupe Touchette est un des plus importants détaillants canadiens de pneus. Fondé par André Touchette il y a plus de 40 ans, l’entreprise est à présent dirigée paret« C'est un jour historique pour Groupe Touchette alors que nous accueillons officiellement NTD au sein de notre entreprise en pleine croissance. Ensemble, nous offrirons à nos clients d'un océan à l'autre des produits et des services haut de gamme fiables, et nous développerons des innovations qui feront progresser l'industrie canadienne du pneu », affirme Nicolas Touchette, copropriétaire et chef de la direction de Groupe Touchette, par communiqué.Le siège social de Groupe Touchette sera maintenu à Montréal, précise l’entreprise, qui pourra compter sur un centre de support national à Burlington, en Ontario, ainsi que sur des bureaux régionaux à travers le Canada.