Me Shai Kalanski et Neil Kravitz. Source: Site web de Morrison Foerster et de Fasken

C’est sur un montant de 257 millions de dollars que les deux entreprises alimentaires se sont entendues. Cette acquisition a été possible par l’exécution de la fusion entre BBQ Holdings et Grill Merger Sub, une filiale en propriété exclusive de MTY.Le franchiseur montréalais MTY a acheté chaque action ordinaire de BBQ Holdings en circulation pour une transaction de 17,25 dollars US par action. La société est maintenant une filiale indirecte, à propriété exclusive de MTY, et pourra poursuivre ses activités à Minnetonka au Minnesota.Avec cette acquisition, toutes les actions ordinaires de BBQ Holdings cesseront d’être inscrites sur le NASDAQ. Pour MTY, cette transaction va lui permettre d’avoir une plus grande présence aux États-Unis« Cette transaction représente une autre acquisition clé pour MTY alors que nous élargissons et améliorons notre portefeuille américain existant grâce à l'ajout de neuf marques uniques. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives d'ajouter les marques de BBQ Holdings à la famille MTY et nous sommes impatients d'accueillir, son équipe et leurs partenaires franchisés », a commenté le chef de la direction de MTY,, dans un communiqué de presse.Dans cette affaire, les avocats principaux du Groupe MTY étaient Me, du cabinet Morrison Foerster etde chez Fasken.Du côté de BBQ Holdings,ce sont les cabinets Dentons Sirote PC et Lathrop GPM qui ont agi comme conseillers juridiques.Groupe d'Alimentation MTY inc. est un franchiseur montréalais qui exploite des établissements de restauration sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'international et ce, depuis environ 40 ans.BBQ Holdings est une société internationale de restauration qui possède plus de 200 établissements franchisés. En date du 8 août, la société était propriétaire de plus de 100 restaurants corporatifs, selon La Presse.