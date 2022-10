Source: Shutterstock

Dans un récent article, nous avons citer les désavantages d’être parajuriste . Aujourd’hui, Droit-inc analyse plutôt les avantages d’être parajuriste, selon LiveAbout.Puisque les parajuristes effectuent une variété de tâches plus large et plus complexe, leur revenu continue d’augmenter. Le salaire médian pour les métiers parajuridiques au Canada est actuellement de 49 886 dollars, selon Service Canada . Cependant, les parajuristes gagnent beaucoup plus grâce aux primes et aux heures supplémentaires.Le domaine parajuridique est l’une des professions ayant la plus grande croissance au monde. Selon Service Canada, « le taux de croissance annuel de 2013 à 2017 pour les métiers parajuridiques est de 1,3 % alors qu’il est de 0,8 % pour l’ensemble des professions ».Parmi les facteurs à l’origine de cette croissance, il y a les clients qui demandent des services juridiques moins chers et plus efficaces. Étant donné que les taux horaires facturés par les avocats sont généralement le double de celui des parajuristes pour une même tâche, les cabinets exigent un recours accru aux parajuristes pour diminuer les coûts.Contrairement aux avocats qui doivent suivre plusieurs années d’études en plus de réussir l’examen du Barreau pour exercer le droit, vous pouvez devenir parajuriste en quelques mois d’études seulement. De plus, les parajuristes titulaires d’un baccalauréat en droit ont plus de possibilités d’emploi.Travailler comme parajuriste demande une gamme de compétences de haut niveau. Ils doivent devenir expert dans leur domaine d’expertise, maîtriser les procédures juridiques, la recherche, la rédaction etc. Ils doivent également toujours se tenir au courant des lois en constante évolution et des nouvelles tendances juridiques. Le travail est varié et chaque journée apporte de nouveaux défis.À mesure que les parajuristes effectuent un travail plus complexe et stimulant, leur reconnaissance augmente. Les parajuristes ne sont plus simplement des assistants d'avocats; ils assument des rôles de gestion dans des sociétés, des rôles de leadership dans des cabinets d'avocats et des rôles d'entrepreneurs dans des entreprises parajuridiques indépendantes.Exercer le métier de parajuriste est une occasion unique d’aider les autres. Ces possibilités d’aider varient selon le domaine de pratique. Par exemple, les parajuristes en dommages corporels aident les plaignants blessés à recevoir une indemnisation pour leurs pertes.Les parajuristes en propriété intellectuelle aident les clients à protéger leurs idées uniques et les parajuristes en droit de la famille aident les clients dans les affaires de divorce et de garde conflictuelles.Alors que certains parajuristes travaillent sous la supervision d’un avocat, d’autres ont un contact direct avec les clients. Par exemple, les parajuristes peuvent interroger les clients potentiels pour évaluer le bien-fondé de leur cas, préparer les clients pour les dépositions et le contre-interrogatoire au procès, etc.Dans certains domaines de pratique, tels que le divorce, la garde des enfants et les blessures corporelles, les parajuristes « tiennent la main du client » pendant une période difficile. Pour de nombreux parajuristes, les conseils et le soutien informels qu'ils fournissent aux clients en difficulté sont parmi les aspects les plus gratifiants du travail.