Voici quelques questions pour vous aider à déterminer quel type de droit vous conviendrait le mieux, selon LiveAbout.Peu de personnes anticipent le niveau de conflit quotidien auquel font face les avocats plaidants. Oui, ils plaident des affaires devant les tribunaux, mais on sous-estime souvent le niveau d'animosité qu’il peut y avoir avec leur avocat adverse.Si vous pensez que vous voulez être plaideur, assurez-vous que vous aimez vous battre. Les plaideurs les plus heureux aiment le jeu et s’épanouissent en gagnant.Si vous êtes motivé pour gagner beaucoup d’argent, vous serez heureux dans un travail très différent de celui de quelqu’un qui est moins motivé financièrement et qui se soucie davantage de faire un travail qu’il considère significatif et important.Aucune approche n’est meilleure qu’une autre, mais il est essentiel de réfléchir à l’endroit où vous vous situez personnellement sur cette question pour faire un travail que vous aimez.La réalité dans la profession juridique est que vous n’exercerez pas nécessairement un contrôle complet sur votre travail. Vous pourriez être soumis par exemple aux exigences du tribunal ou même aux partenaires pour lesquels vous travaillez.Cependant, il existe des moyens pour mieux contrôler votre vie professionnelle. Du démarrage d’une pratique solo ou quelque chose de moins drastique, comme accepter un emploi dans une agence gouvernementale!Différentes personnes s'épanouissent dans différents types d'environnements de travail, alors réfléchissez à ce dont vous avez besoin. Si vous recherchez l'autonomie et le contrôle de votre temps, les grands cabinets ne sont probablement pas le meilleur choix.Le droit, dans son ensemble, attire d’une manière disproportionnée les introvertis. Si vous aimez vous engager avec d’autres personnes de manière continue, il est important de rechercher des emplois juridiques où c’est la valeur par défaut.Dans de nombreux cas, les avocats travaillent tête baissée dans leurs propres bureaux. Si vous préférez travailler en équipe ou même aller au tribunal régulièrement, vous devrez rechercher ce type d’expérience de manière proactive.Durant vos études en droit ou au début de votre carrière juridique, portez une attention particulière au type de travail quotidien que vous aimez faire. Êtes-vous plus heureux en écrivant des mémoires? En travaillant avec des clients? En négociant des accords?En tant qu’avocat, vous allez passer beaucoup de temps à travailler, il est donc important d’examiner les détails des tâches quotidiennes sur lesquelles vous passerez du temps. Assurez-vous d’apprécier le travail quotidien que vous faites et vous serez beaucoup plus heureux en tant qu’avocat.