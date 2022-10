Les juges Jonathan Meunier et Caroline Dulong

La cour municipale de la Ville de Laval vient de nommer deux nouveaux juges.La nomination des jugesetintervient dans une volonté de la part de la cour municipale, depuis plus de deux ans, de répondre plus efficacement aux réalités de la communauté.De plus, l’ajout de la juridiction criminelle aux juridictions civile et pénale, notamment, a entraîné une augmentation des dossiers à traiter.« Les juges Meunier et Dulong viennent consolider notre équipe de magistrature, dont la mission est intimement liée à la sécurité et à la qualité de vie des citoyens ainsi qu’à la préservation de l’ordre et de la paix publique dans les quartiers », vient d’annoncer, juge-présidente de la cour municipale de la Ville de Laval.La juge Caroline Dulong a commencé sa carrière en pratique privée. En 2008, elle a fait son entrée au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales à titre de procureure, et elle y était procureure en chef adjointe depuis 2014.Détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, celle-ci a été admise au Barreau en 2000.Le juge Jonathan Meunier a, quant à lui, entamé sa carrière à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales.Par la suite, ce Barreau 2002 a travaillé six ans en pratique privée. De 2015 à 2020, il a exercé sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales.Il est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.