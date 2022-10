Pierre Malhamé, Anne Sophie Massicotte et Rami Zaid. Source: LinkedIn

Le cabinet Blake, Cassels & Graydon ajoute à son équipe trois nouveaux stagiaires en droit. Il s’agit deet« Bienvenue à notre nouvelle cohorte de stagiaires! Nous vous souhaitons du succès dans cette nouvelle étape de votre carrière en droit », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.détient un baccalauréat en sciences économiques à l’Université de Montréal, un baccalauréat en droit à McGill et une maîtrise en droit à la Columbia Law School. Durant ses études, il a reçu de nombreux prix et bourses pour l’excellence de son dossier académique.Pierre Malhamé a été stagiaire juridique pour le cabinet Elie Chahine, pour Affaires mondiales Canada ainsi que pour le Columbia Center on Sustainable Investment.Il a aussi été assistant de recherche pour les facultés de droit de l'Université d'Ottawa et de la Columbia Law School en plus d’avoir été chercheur bénévole en droits de l’homme pour Étudiants pro bono Canada.détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et une maîtrise en droit de l'Université de Californie.Durant ses études, elle a été bénévole au Centre communautaire de Loisirs de la Côte-des-Neiges et au Garage juridique pour start up. La future avocate a également été commis d'été pour BCF Avocats en plus d’avoir été stagiaire juridique chez Nova Steel, à la Caisse de dépôt et placement du Québec et chez Boralex.est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en droit de la London School of Economics and Political Science. Il a aussi fait un échange étudiant à la China University of Political Science and Law.Avant de se joindre chez Blake, Cassels & Graydon, Rami Zaid a effectué un stage juridique à la Cour d'appel de Québec, chez Hydro-Québec et chez Financement agricole Canada (FAC).