Faculté de droit de l'Université Laval. Source: Site web de l'Université Laval

Faculté de droit de l'Université McGill. Source: Site web de la ville de Montréal

Faculté de droit de l'Université de Montréal. Source: Site web de la ville de Montréal

Université d’Ottawa. Source: Facebook

Université du Québec à Montréal. Source: Site web de l'Université du Québec à Montréal

Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

Diplômes liés au droit, conditions d’admission, frais de scolarité et autres informations importantes sur les différentes facultés de droit canadiennes pour 2022-2023… Droit-Inc a compilé des données relayées par Canadian Lawyer, en particulier au Québec et à Ottawa, pour permettre aux étudiants d’y voir plus clair.Si l’on peut avoir une idée des frais de scolarité le plus souvent, le mieux est de les calculer sur le site de chaque Université selon son statut et son niveau d’études. La liste des programmes proposée n’est pas exhaustive.À Québec, l’Université Laval propose par exemple un baccalauréat en droit, un certificat de droit, un doctorat en droit, et plusieurs maîtrises : en droit des affaires, en droit de l’environnement, du développement durable et de la sécurité alimentaire, en droits fondamentaux, en droit international et transnational, et en droit notarial.Le coût total des frais de scolarité pour les étudiants québécois à la maîtrise sont de 1593, 72 $ pour un semestre à temps plein à raison de 12 crédits. Pour les étudiants canadiens qui ne résident pas au Québec, ce montant passe à 3966, 96 $.La faculté accueille environ 400 étudiants par an, et met en avant la justice sociale et le développement durable. Elle mise aussi sur des cours de clinique juridique, de tribunaux fictifs et sur des stages.Des doubles diplômes sont également proposés, en partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université de Bordeaux, l’Université Paris-Saclay et l’Université Toulouse Capitole.À Montréal, la faculté de droit de l’Université McGill propose notamment un programme BCL/JD permettant d’obtenir deux diplômes, un en droit civil et un en common law. On peut y suivre des programmes conjoints comme une maîtrise en administration des affaires (MBA) avec BCL/JD intégré et une maîtrise en travail social (MSW) avec BCL/JD intégré.La faculté offre également un programme de maîtrise en droit général (LLM), en droit aérien et spatial, ou en environnement, thèse ou non pour tous. Une maîtrise en droit en bioéthique est quant à elle basée sur une thèse. Des doctorats en droit civil sont également offerts, en droit, en droit comparé, et en droit aérien et spatial.Quelques informations sur les tarifs : pour les étudiants québécois, on parle de 5253, 56 $ par année pour le programme BCL/JD et de 1398, 60 $ par terme pour les LLM (thèse ou hors thèse). Les frais grimpent pour les résidents canadiens hors Québec et pour les étudiants internationaux.Selon Canadian Lawyer, divers cours de droit à McGill intègrent les traditions juridiques autochtones, et la faculté de droit a mis en place depuis 2020 un cours obligatoire de première année sur les traditions juridiques autochtones.À Montréal, l’UdeM propose entre autres un baccalauréat en droit, des programmes de 2e cycle dont par exemple un Juris Doctor en common law nord-américaine, une maîtrise en droit, une maîtrise en droit option common law comparée, une maîtrise en droit option droit privé comparé, une maîtrise en droit notarial, une maîtrise en droit, option droit des affaires dans un contexte de globalisation pour les étudiants étrangers uniquement…On peut également y suivre un doctorat en droit. L’UdeM propose un calculateur de coûts sur son site.L’Université d’Ottawa, en Ontario, propose un Juris Doctor en anglais, un en français, et un Juris Doctor - Programme national.On peut également y suivre une maîtrise en droit, un doctorat en philosophie du droit, un Juris Doctor et Master of Arts (affaires internationales), un Juris Doctor et Master of Business Administration, un Juris Doctor et baccalauréat en sciences sociales avec spécialisation en sciences politiques, un Programme de droit canadien, un programme canado-américain Dual Juris Doctor et un certificat de common law en français.Pour connaître les frais de scolarité, il faut se rendre sur son site.Toujours en Ontario, à l’Université d’Ottawa section droit civil cette fois, différents diplômes de droit peuvent obtenus : un programme de licence en droit, un programme conjoint en droit développement international et mondialisation, un programme de licence en droit avec mineure de 30 crédits, un programme national qui permet aux diplômés de common law d’obtenir une licence en droit en un an seulement et aux diplômés de droit civil d’obtenir en un an le grade de Juris Doctor. Les cours peuvent être suivis en français ou en anglais.La Faculté de droit, Section droit civil et l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa offrent conjointement un programme qui permet d'obtenir, en trois ou quatre ans, la maîtrise en administration des affaires ainsi que la licence en droit. La faculté propose aussi un certificat général en droit et un certificat en droit autochtone.Il faut se rendre sur le site de la faculté pour estimer les frais de scolarité.La faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal propose, au premier cycle : un certificat en droit social et du travail, un baccalauréat en relations internationales et droit international, un baccalauréat en droit. Du côté du programme d’études supérieures, des programmes courts sont proposés en droit du travail et de la protection sociale, et en droits humains. Mais également des diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit du travail et de la protection sociale et en droit humain.On peut y suivre une maîtrise en droit, option mémoire, et une maîtrise en droit, option sans thèse. Un doctorat en droit est également offert.Pour un Québécois ou résident permanent du Québec, un programme de premier cycle coûtera 1766, 07 $ par semestre, pour une maîtrise, 1374, 91 $ par semestre pour l’option thèse, 1453, 14 $ pour l’option sans thèse, et pour un doctorat, 1374, 91 $ par semestre. Il faut ajouter à cela les frais d’assurance.Selon le Canadian Lawyer, les étudiants de l’Université du Québec à Montréal ont participé à de nombreuses simulations internationales prestigieuses et à des concours de plaidoirie.La faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, au Québec, propose au premier cycle plusieurs baccalauréats en droit : un en cheminement général, un en cheminement coopératif, un autre avec diplôme en common law et droit transnational (Juris Doctor), un programme de droit et sciences de la vie et un autre en droit-MBA régime coopératif.La faculté offre par ailleurs de nombreux programmes au 2e cycle, de type cours, et notamment des programmes multi-facultaires dont une maîtrise en environnement et une autre en médiation interculturelle.Côté recherche, l’Université de Sherbrooke offre au 2e cycle une maîtrise en droit, une en droit et politiques de la santé et une en environnement, mais aussi, au 3e cycle, un doctorat.Les tarifs sont à prendre en compte sur son site.