Valérie Marleau. Source: LinkedIn

François-Alexandre Marois. Source: LinkedIn

Me Médgine Gourdet. Source: Archives

Alyson Grenier. Source: LinkedIn

Dans les dernières semaines, les cabinets ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats dans les cabinets québécois.Valérie Marleau se joint à… Langlois!« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste d’avocate en droit des affaires chez Langlois Avocats », a-t-elle annoncé sur LinkedIn. Cette Barreau 2009 détient un baccalauréat en common law de l’Université d’Ottawa et un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).Avant de se joindre à Langlois, Me Marleau a travaillé en tant qu’avocate en droit corporatif chez Marque d’or, une société Thomson Reuters. Cinq ans plus tard, elle a été avocate pour Services juridiques M inc., puis avocate et enquêtrice de harcèlement au travail chez Expert-Conseil.Elle a par la suite été avocate en droit des affaires et immigration, à son compte, chez Marleau avocate inc. Elle est aujourd'hui avocate en droit des affaires chez Langlois. À Laval. Sa pratique se concentre principalement sur les restructurations, les documents d'entreprises et la création de société.François-Alexandre Marois rejoint lui aussi le cabinet Langlois, au sein du groupe droit des affaires. Sa pratique se concentre en droit transactionnel et commercial. « Très enthousiaste à l’idée de faire partie de la dynamique équipe de droit des affaires de chez Langlois Avocats! », a-t-il mentionné sur LinkedIn.Ce Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires, spécialisé en commerce international, de l’Université Laval. Il a figuré au Tableau d’honneur de la Faculté de droit en 2020 pour l’excellence de son dossier académique.Durant ses études, Me Marois a effectué un stage en tant qu’auxiliaire juridique à la Cour d’appel du Québec pour l’honorable Simon Ruel. Il a par la suite été étudiant en droit, puis stagiaire au cabinet Fasken. Il a toutefois choisi de pratiquer en tant qu’avocat chez Langlois, à Montréal.L’avocate Medgine Gourdet passe du cabinet Robinson Sheppard Shapiro à Donati Maisonneuve.« Après de nombreuses années chez Robinson Sheppard Shapiro, je déménage dans une nouvelle maison professionnelle. Je tiens à remercier tous les avocats extraordinaires et les belles personnes que j’ai eu la chance de rencontrer et d’apprendre au cours des sept dernières années chez RSS. J’ai noué des amitiés pour la vie et j’en serai toujours reconnaissante. »Elle ajoute: « Cela dit, je suis ravi de me joindre à l’équipe d’avocats de Donati Maisonneuve. Je suis reconnaissante et enthousiaste pour cette saison de changement. Vive les nouveaux départs! »Cette Barreau 2017 détient une majeure en littérature française et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Durant ses études, elle s’est impliquée auprès de la Maison d'Haïti, qui lutte contre la pauvreté, où elle a été conseillère en immigration. Elle a cofondé l’Association des étudiant(e)s noir(e)s en droit de l'Université de Montréal.Avant de rejoindre le cabinet Donati Maisonneuve, elle a été étudiante en droit, stagiaire, puis avocate en droit des assurances chez Robinson Sheppard Shapiro. Elle faisait partie du groupe litige.Alyson Grenier rejoint le cabinet Daigle & Matte en tant que stagiaire en droit. « C'est avec fierté que j'annonce aujourd'hui que j'effectuerai mon stage Barreau 2023 chez Daigle & Matte, avocats fiscalistes inc. ! Bien hâte de débuter mon parcours en fiscalité », a-t-elle dit sur LinkedIn.Cette future avocate a complété un microprogramme de 1ier cycle en anglais langue seconde, appliqué au droit et elle termine actuellement son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Après l’obtention de son Barreau, Alyson Grenier souhaite poursuivre ses études à la maîtrise, en fiscalité. Son objectif est de se spécialiser en droit fiscal.Alyson Grenier a travaillé comme tutrice à l’aide aux devoirs chez Tutorax et elle est présentement commis de service à l’Agence du revenu du Canada.