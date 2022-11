Me Frédéric Legendre. Source: Site web de Fasken

Me Marie-Pier Leroux. Source: Site web de De Grandpré Chait

Me Yves Bastien. Source: Site web de Dunton Rainville

Mes Justin Bracaglia et Alexandre Desmarais. Source: Site web de Dentons

Dernièrement, plusieurs petits et grands cabinets ont confirmé de nouvelles embauches.Alors, de quels cabinets s’agit-il et quelles sont ces nouvelles recrues ?Merejoint le cabinet en tant qu’avocat au sein du groupe de litige commercial.Dans le cadre de sa pratique, ce Barreau 2017 conseille les clients en matière de droit public et administratif, de droit immobilier et de droit de l’expropriation.« Plaideur polyvalent, il représente ses clients avec ardeur et détermination dans le cadre de recours variés tels que les injonctions, les contrôles judiciaires, les saisies, les ordonnances de sauvegarde et les sursis », peut-on lire sur le site du cabinet.Me Frédéric Legendre est notamment appelé à traiter et résoudre des questions concernant des permis ou des autorisations municipales ou ministérielles.Avant de se joindre à Fasken, le jeune homme a œuvré au sein du cabinet Municonseil.Il a obtenu sa licence en droit à l’Université d’Ottawa avec le grade Magna Cum Laude.Le cabinet compte une nouvelle avocate : MeAssermentée le 19 octobre dernier, la jeune femme a ainsi décidé de débuter sa carrière dans le cabinet où elle a effectué son stage. Celle-ci rejoint l’équipe de droit municipal.« Avec sa soif d’apprendre et sa détermination, elle sera un atout indéniable pour notre cabinet », se réjouit le cabinet sur sa page LinkedIn.Me Marie-Pier Leroux détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Me, un avocat de litige possédant plus de 30 années d’expérience se joint au bureau de Saint-Jérôme.Celui-ci pratique notamment dans les domaines du droit municipal, du droit des affaires ainsi que du droit des assurances et de la responsabilité civile.Il plaide régulièrement devant toutes les instances judiciaires, principalement pour des clients évoluant dans le domaine des affaires.Son expertise englobe également les injonctions, les baux commerciaux, les conventions de partenariat, le droit du travail, la diffamation, de même que les infractions fiscales, pénales et réglementaires.Me Yves Bastien travaillait auparavant pour le cabinet Devichy Avocats.Celui-ci a été formateur pour le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, l’Association Restauration Québec ainsi que pour l’Union des municipalités du Québec en matière d’éthique et de déontologie auprès des nouveaux élus.Il est diplômé en droit de l’Université du Québec à Montréal.Deux nouvelles recrues rejoignent le cabinet dans les bureaux situés à Montréal !Meexerce dans les domaines du droit bancaire et financier et des fusions et acquisitions.Ce Barreau 2021 travaillait auparavant pour Grondin Savarese.Il est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa et en commerce du Marianopolis College.Metravaille principalement sur des dossiers de financement commercial relatifs au secteur bancaire et sur des opérations relevant du droit commercial et des sociétés.Récemment assermenté, celui-ci a effectué son stage du Barreau chez Otera Capital.En 2021, le jeune homme a été candidat pour le Parti Libéral du Canada au sein de la circonscription fédérale de Richmond-Arthabaska.Me Alexandre Desmarais a également été auxiliaire de recherche pour le bureau d'assistance juridique internationale de l’International Labour Organization.À cette occasion, le jeune avocat a réalisé une étude recensant les pratiques des États en matière d'infection de COVID-19 au travail.Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.