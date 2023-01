Mes Julien Baril, Marc-Antoine Beauchamp, Alexandre Di Pisa, Célia Longpré, Antoine Métayer et Imane Bouchbika. Source: Stikeman Elliott

Stikeman Elliott vient d’annoncer la nomination de six nouveaux avocats et avocates de première année à son bureau de Montréal.Mesetfont maintenant partie du groupe Droit des affaires.Mes'est joint au groupe Emploi et travail tandis que Me Imane Bouchbika s'est jointe au groupe Litige.Ce jeune avocat a été recruté au cabinet en 2020. Il fait partie du groupe Droit des affaires.Lors de ses études, celui-ci a effectué un stage à la Cour supérieure du Québec auprès de l’honorable juge Dominique Poulin.Me Julien Baril s’est impliqué dans divers comités et continue de le faire aujourd’hui comme administrateur auprès de différents organismes.Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et a complété un baccalauréat bilingue en administration des affaires à HEC Montréal.Me Marc-Antoine Beauchamp a été recruté par le cabinet en 2021 et a travaillé comme étudiant au sein du Groupe de droit des affaires.Au cours de ses études, il a été assistant de recherche en droit des valeurs mobilières auprès du professeur Stéphane Rousseau.En 2021, celui-ci a fait partie du tandem vainqueur de la 43e édition du Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault, remportant par le fait-même le prix du troisième meilleur plaideur du concours.Me Marc-Antoine Beauchamp a aussi été membre de l’équipe de rédaction de plusieurs éditions du Code civil annoté publié annuellement par les Éditions Yvon Blais.Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Il a été recruté en 2020 en tant qu'étudiant pour travailler au sein du groupe Droit des affaires et du groupe Litige et règlement de différends.Durant ses études, il a travaillé comme assistant de recherche pour le professeur Stéphane Rousseau, participant à un projet de recherche en droit des valeurs mobilières.Il a également fait du bénévolat à l'Organisation d'Éducation et d'Information Logement de Côte-des-Neiges dans le cadre de sa participation au réseau national Étudiant(e)s pro bono du Canada.Me Alexandre Di Pisa est diplômé en droit de l’Université de Montréal.Cette jeune assermentée a été recrutée chez Stikeman Elliott comme étudiante en 2020. Elle fait aussi partie du groupe Droit des affaires.Au cours de ses études universitaires, elle s'est impliquée bénévolement auprès de l'organisme Étudiant(e)s Pro Bono du Canada et auprès de l'organisme Jeunesse Enrichie.Me Célia Longpré est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Me Antoine Métayer s’est joint à Stikeman Elliott en tant qu’étudiant en 2019. Il fait partie du groupe Emploi et travail.Durant son parcours universitaire, le jeune homme a effectué un stage en gestion de projet pour une entreprise du domaine de la construction.Il s’est impliqué dans le Comité droit du sport et des loisirs de l’Université de Sherbrooke.Me Antoine Métayer a également été bénévole pour Pro Bono Students Canada dans le cadre d’une clinique de recherche en droit de la consommation et a contribué à la clinique juridique entrepreneuriale de l’Université de Sherbrooke.Celui-ci est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke.Me Imane Bouchbika est avocate au sein du groupe Litige. Elle s’est jointe à Stikeman Elliott en tant qu’étudiante en 2019.En 2021, elle a été en détachement auprès de l'équipe de conseillers juridiques d’un des clients du cabinet.Durant ses études, Me Imane Bouchbika a reçu la Bourse Dentons pour l'excellence de ses résultats scolaires. La jeune femme a également participé au programme du réseau national Étudiant(e)s Pro Bono du Canada.Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.