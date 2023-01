Me Joël Brassard-Morissette. Source: Cain Lamarre

Cain Lamarre présente ses 9 nouveaux associés : MesetCet avocat fait partie du groupe Travail et emploi au sein du bureau de Montréal.Les dossiers dont il s’occupe traitent de la santé et sécurité du travail et de son financement, des rapports collectifs de travail, des rapports individuels de travail, ainsi que de l’équité salariale.Il est également membre du conseil d’administration de Les Foutoukours, une compagnie de spectacles spécialisée dans l’art clownesque.La pratique de Me Annie Champagne consiste principalement à la rédaction et la mise en place de garanties hypothécaires, tant mobilières qu’immobilières.Elle agit également à titre de conseillère juridique dans le cadre d’acquisition immobilière pour le compte de développeurs, de promoteurs et d’investisseurs.« Sa grande accessibilité, son souci du détail et sa sensibilité sont des qualités grandement appréciées par sa clientèle et font d’elle une professionnelle prisée », mentionne le cabinet.Cet avocat est spécialisé en litiges, en droit de la construction et en droit immobilier au bureau de Montréal.Dans sa pratique, il compte des activités importantes : conseils et représentation pour des bailleurs commerciaux d'envergure dans le cadre de litige ou de négociations de toutes sortes ou encore injonctions et autres recours extraordinaires en matière immobilière et contractuelle.Il agit à titre de conférencier sur divers aspects légaux propres à la location commerciale, il rédige des articles portant sur le droit immobilier dans le magazine Espace Montréal et a contribué à un ouvrage pédagogique : Courtage immobilier : aspects civils et déontologiques, 4 éd., Montréal.Me Véronique Aubé fait partie de l’équipe de droit du travail et de l’emploi.Celle-ci est reconnue pour ses suivis rapides, son excellent esprit d'analyse et son souci du travail bien fait. Elle a par ailleurs acquis une connaissance unique du milieu des RH.Cette avocate a mené des dossiers de représentations devant divers tribunaux tels que le CNESST, le Tribunal d'arbitrage, la Cour supérieure ou encore la Cour d'appel.Me Véronique Aubé pratique également la course, le yoga et le ski de fond.Me Jean-Sébastien Tremblay Mimeault exerce principalement dans le domaine du droit des transports, où il effectue entre autres des représentations devant la Commission des transports du Québec.Il a développé une expertise pointue en matière de conformité règlementaire, en rédaction de contrat, en règlement des litiges en plus de solides habiletés en négociation d’infractions pénales statutaires.Engagé dans l’industrie du transport, celui-ci participe régulièrement à la publication de chroniques juridiques dans diverses revues spécialisées et s’implique au sein de l’Association du camionnage du Québec.Cette avocate consacre la majeure partie de sa pratique à la défense des établissements de santé dans des poursuites en responsabilité civile, en plus de les conseiller en lien avec des questions relatives au droit de la santé.Sa pratique s’étend au droit professionnel et disciplinaire où elle collabore avec divers ordres professionnels.Elle assiste notamment les bureaux des syndics dans la réalisation d’enquêtes disciplinaires.Par ailleurs, Me Stéphanie Poirier s’implique activement dans le recrutement des avocats et elle agit comme mentore auprès des jeunes du cabinet.Me Josée Byrns pratique principalement en droit des affaires en tant que notaire.Celle-ci est accréditée pour les procédures non contentieuses devant notaire et également comme Agent vérificateur de l’identité.« Compétente, rigoureuse et accessible, Me Byrns a un vrai don en matière de gestion des équipes », confie le cabinet au sujet de sa nouvelle associée.Me Marie-Claude Veilleux concentre sa pratique en droit municipal, de l’environnement et de l’administration publique.Elle est consultée dans le cadre de la gestion courante des municipalités et elle collabore au quotidien avec les différents intervenants municipaux en matière d’accès à l’information, d’aménagement et d’urbanisme, d’environnement, de gestion contractuelle et de gestion municipale.Celle-ci prépare et rédige des avis juridiques, des règlements municipaux, des ententes intermunicipales, des documents d’appel d’offres et d’autres actes ou documents prescrits par les différentes lois régissant les organismes municipaux.