Véronique St-Germain. Source: Osler, Hoskin & Harcourt

Line Fiset. Source: Osler, Hoskin & Harcourt

est entrée en poste le 9 janvier dernier au sein d’Osler, Hoskin & Harcourt à Montréal.Cette dernière se dit ravie d’intégrer un « cabinet prestigieux » et une « plateforme nationale » où « les opportunités sont décuplées ».« C’est un cabinet qui a une étoffe incroyable et qui mérite de rayonner au sein de la communauté d’affaires », estime la directrice principale, développement des affaires et de la clientèle, voyant à travers ce poste « de belles occasions de développer de nouveaux atouts ».La professionnelle était jusqu’à la prise de ses nouvelles fonctions, directrice marketing et développement des affaires chez Robic où elle a travaillé plus de six ans.Véronique St-Germain explique qu’elle a aujourd’hui un rôle de proximité vis-à-vis de la clientèle, dont elle doit s’assurer de la satisfaction, et qu’elle a aussi pour mission d’aider les professionnels à progresser en matière de développement des affaires.« Ce n’est pas nécessairement quelque chose qui est inné chez tout le monde, pointe-t-elle. Je fais beaucoup de coaching, j’essaie aussi de trouver des opportunités d’affaires, je travaille avec les équipes nationales sur des projets nationaux, je vais être responsable de relations clients… Je suis multiple. »Véronique St-Germain, qui se décrit comme une personne ayant un fort esprit d’initiative, très « pragmatique », note que des projets ont déjà été lancés depuis son arrivée récente.Elle ajoute qu’il y a derrière son embauche une belle histoire. La professionnelle a commencé sa carrière en 1999 chez feu Desjardins Ducharme Stein Monast.Elle y avait été embauchée par la directrice marketing alors en poste,, qu’elle décrit comme « une pionnière au niveau du marketing au sein des cabinets juridiques ».Elle précise que Line Fiset a quitté ce cabinet en 2000 pour rejoindre Osler, Hoskin & Harcourt, et qu’elles ont toutes deux gardé contact au fil de leur carrière, Véronique St-Germain la considérant comme « un mentor ».« Elle m’a appelé au printemps dernier pour me dire ‘Véronique, tu as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais terminer la mienne avec toi’, souligne la directrice. J’ai accepté la proposition et je suis entrée en poste en ce mois de janvier ».Véronique St-Germain fait remarquer que Line Fiset était jusqu’à présent en charge du développement des affaires ainsi que des opérations au bureau de Montréal, et a décidé de ne se concentrer que sur ce deuxième volet.Cette dernière lui cède ainsi les missions liées au développement des affaires et devrait prendre sa retraite dans quelques années. « Donc on se retrouve à travailler ensemble toutes les deux, 23 ans plus tard ! », pointe Mme St-Germain.La directrice, diplômée de l’Université de Montréal, n’a pas toujours travaillé dans des cabinets d’avocats. Il y a une dizaine d’années, elle était par exemple directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Mais elle est revenue au droit. « C’est mon alma mater », décrit-elle.Alors qu’elle est une adepte de triathlons, Véronique St-Germain ne sait pas si son nouveau rôle dans un gros cabinet lui permettra d’en faire encore autant. Mais une chose est certaine, et cela vaut sans doute pour tous ses défis… Elle n’a pas l’intention d’abandonner.