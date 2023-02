Source: Shutterstock

La sous-traitance des prestations juridiques connaît un essor sans précédent.Le marché des services juridiques alternatifs a bondi de 45 % depuis deux ans, selon un rapport de l'Institut Thomson Reuters, du Center of Ethics and the Legal Profession de Georgetown Law et de la Saïd Business School de l'Université d’Oxford.Le précédent rapport, publié en 2021, mentionnait une croissance de 30 % de 2019 à 2021. Il s’agit donc d’une accélération de la croissance au recours de fournisseurs alternatifs de services juridiques, mieux connus sous leur appellation anglophone, Alternative Legal Services Providers (ALSP).Le marché total atteint désormais 20,6 milliards de dollars US dans les pays occidentaux, rapporte Reuters.Ce marché ne peut plus être vu comme une simple sous-traitance de prestations, à moindre coût. Les fournisseurs alternatifs tendent à élargir les services offerts aux cabinets d’avocats et aux services internes des entreprises. Ils proposent des services spécialisés, avec comme arguments commerciaux la grande flexibilité de leurs effectifs et l’utilisation de technologies.Les grands cabinets d’avocats sont les plus friands (23 %) du recours aux fournisseurs alternatifs. Du côté des petits cabinets, la part est passée de 3 % à 15 % en deux ans.Un grand cabinet américain sur quatre (26 %) et un service juridique interne sur cinq (21 %) prévoient d’augmenter leurs dépenses auprès des fournisseurs alternatifs, indique l’étude. Ils sont respectivement 15 % et 8 % à prévoir une réduction de ces dépenses.Le rapport est basé sur une enquête menée auprès d'environ 650 répondants issus de cabinets d'avocats et de services juridiques d'entreprise basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, dans l'Union européenne et en Australie.