Source: Facebook

Avec sa voix, voix qu’elle dit ne « pas connaître », la femme de 38 ans a livré un vibrant témoignage qui est le résultat de 20 ans d’orthophonie, à raison de trois fois par semaine.« Je suis devenue avocate parce qu'on m'a dit que c'était impossible », a lancé dans son discours, Virginie, sourde de naissance.Elle participait à l’émission Le Grand oral sur France 2.Le jury, constitué de personnalités qui ont toutes fait de la parole le meilleur outil pour transformer leur quotidien : Roselyne Bachelot, Bertrand Périer, Oxmo Puccino, Dominique Besnehard, Sonia Rolland et Caroline Vigneaux, a été ému et impressionné.Ils ont été incapables de retenir leurs larmes. Qui ne pleurera pas après l’avoir écoutée… personne.Chaque mot à sa raison, chaque silence est parlant et chaque son cache le combat de toute une vie.Un extrait : « Cette voix, qui peut vous mettre mal à l’aise, est ma voix... Pour défendre le bonheur et la force des personnes différentes. Cher jury, et vous cher public, aidez-moi à faire porter cette voix qui m’est si chère le plus loin possible pour que le monde entier puisse l’entendre ».Il reste 3:42 à écouter et réécouter… avec une boîte de Kleenex.Bonne écoute!