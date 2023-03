Plusieurs avocats du cabinet ont récemment relevé le Défi corporatif BCF Avocats d’affaires du Pentathlon des neiges Sun life.L’équipe composée d’eta complété les cinq disciplines sportives à relais.« BCF est fière de s’être associée au défi corporatif du Pentathlon des neiges Sun Life, le plus grand événement multisports d’hiver au monde », a déclaré le cabinet sur Linkedin.Le groupe de fiscalité du bureau de Montréal s’est réuni à Mont-Tremblant pour son lac-à-l'épaule du mois de février.Les deux principaux objectifs de cette réunion de planification stratégique ? Définir les axes stratégiques de croissance et maintenir un esprit d’équipe solide !Le cabinet a accueilli le forum d'affaires Québec-Japon et près d’une centaine de professionnels afin de célébrer le Nouvel An japonais !Saito Jun, consul général du Japon à Montréal et son équipe, étaient présents pour l'occasion.Fasken a récemment accueilli en visioconférence, l’ambassadeur des États-Unis au Canada, dans le cadre d’un déjeuner-conférence en son honneur.Invité par, associé et conseiller stratégique chez Fasken, l’ambassadeur a souligné la forte relation liant les deux pays dans un exposé sur les volets économiques, commerciaux et environnementaux qui impactent les États-Unis et le Canada.