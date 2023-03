Me Kent Elson. Sources: Elson Advocacy et Ashley Burke / CBC News

La Cour supérieure de l'Ontario autorise une action collective alléguant que les autorités canadiennes ont fouillé à nu illégalement des détenus fédéraux des centaines de milliers de fois durant trois décennies.Avertissement : le contenu de cet article pourrait choquer certains internautes.La déclaration déposée contre Ottawa accuse les responsables carcéraux de conduite inappropriée et demande une indemnisation des victimes.Les lois fédérales limitent les fouilles à nu aux cas où un détenu aurait pu avoir accès à de la drogue ou à d'autres objets de contrebande, mais l'action collective allègue que la pratique se produit beaucoup plus souvent.Les avocats des demandeurs affirment que les fouilles à nu sont une violation des libertés fondamentales et que le gouvernement doit cesser d'enfreindre ses propres lois.Parmi les plaignants,, une mère de 57 ans qui a été incarcérée.« Lorsque je suis fouillée à nu, je revis les horreurs de l'agression sexuelle que j'ai subie. »Le fédéral nie la majorité des allégations, affirmant dans une déclaration que des détenus continuent de cacher des objets de contrebande et que des fouilles à nu peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité dans les pénitenciers.Dans un communiqué, Me, l'un des avocats représentant les détenus dans le cadre de ce recours collectif, affirme que c'est la première fois qu'un tribunal ontarien autorise une action collective du genre.« Bien trop souvent, les détenus sortent de prison plus traumatisés et moins aptes à interagir en société. Ils ont besoin de soutien, pas de fouilles à nu illégales et traumatisantes. »Pour lui, il s'agit d'une question « d'imputabilité » pour les prisons.Le ministre fédéral de la Sécurité publique,, n'a pas répondu à une demande de commentaires de La Presse canadienne.