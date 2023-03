François Garneau n’est plus... Source: Réseau Dignité

est décédé le 6 mars 2023 à l'âge de 66 ans. Il a travaillé pour le cabinet Miller Thomson plus de 20 ans.Spécialisé en droit du travail et de l’emploi, celui-ci servait une clientèle composée d’employeurs de divers domaines d’activités économiques, qu'il s'agisse du domaine pharmaceutique, sociétés pétrolières, sociétés minières, sociétés conseils en informatique, produits alimentaires et autres sociétés manufacturières.Il a également eu l’occasion de représenter des entreprises publiques comme Postes Canada, Loto-Québec, Hydro Québec et la Société Générale de Financement.Depuis quelques jours, les hommages pleuvent sur LinkedIn. Assurément, François Garneau a été un réel mentor pour de nombreux jeunes avocats.Mequi l’a côtoyé lorsqu’elle travaillait pour Miller Thomson a déclaré avec beaucoup d’émotion « Je pourrais écrire un livre entier d'anecdotes sur cet avocat non-conventionnel, authentique et d'une érudition sans borne (...) De par sa stature et son caractère fougueux, il pouvait en intimider certains. Mais tous ceux qui ont eux la chance de bien le connaître vous témoigneront de son cœur en or et de son humanité ».Une émotion partagée par Me, qui fut stagiaire puis avocate au sein du cabinet Miller Thomson « Ce fût un honneur et un privilège immense de débuter ma carrière à ses côtés et d’être sa collègue pendant 3 enrichissantes années. Vous m’avez tant appris, tant sur le plan juridique que sur le plan humain ».Quant à Mequi a travaillé, à l’époque, chez Desjardins Ducharme à ses côtés, celui-ci ne tarit pas d’éloges à son égard « Disciple de feu, François était un homme humain, curieux, brillant, engagé et travaillant ».François Garneau laisse dans le deuil, son épouse Mme Martine Riopelle, ses enfants Catherine, Raphaël, Frédéric, sa belle-fille Sabrina, sa mère Germaine, ses frères Sylvain, André et Philippe.