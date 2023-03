Djemila Carron. Source: Université du Québec à Montréal

L’équipe 2023 de l’Université Laval, avec l’entraîneur Me Julien Grégoire.

Malorie Kanaan. Source: Université d’Ottawa

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.L'Association des Étudiant.es Noir.es en Droit de l'Université de Montréal a été récompensée lors de la conférence nationale de la Black Law Students Association of Canada (BLSA), qui s’est tenue du 16 au 19 février. Pour l’occasion, l’Association a reçu le prix du petit chapitre de l’année pour souligner sa contribution à la mission du BLSA.Cette conférence a réuni plus de 500 étudiants, avocats, juges et autres professionnels noirs du milieu. Cet événement a également récompensé les efforts de ses membres avec l’attribution d’un prix pour un grand chapitre.Suite à cette remise, l’Association « souhaite poursuivre son travail auprès de la communauté noire à la Faculté afin de faire partie de la catégorie « grand chapitre » prochainement grâce à l'augmentation d'étudiantes et d'étudiants noirs en droit avec la nouvelle politique prochainement mise en place par la Faculté suite au premier Forum citoyen sur la représentativité des communautés noires dans les professions juridiques ».La Faculté de science politique et de droit a créé une nouvelle clinique juridique, la Clinique de justice sociale. Dirigée par la professeure du département des sciences juridiques,, cette clinique sera axée principalement sur des dossiers liés aux questions de genres et de sexualités.« La Clinique de justice sociale sera au service des groupes communautaires, lesquels peuvent avoir besoin d’aide pour rédiger un mémoire ou pour produire un rapport de recherche sur un problème juridique donné. Un organisme communautaire qui, par exemple, manque de ressources pour assurer une permanence juridique pourrait faire appel à nos étudiantes et étudiants afin d’accueillir des gens et répondre à leurs besoins », mentionne la professeure.La Clinique a offert son premier cours l’automne dernier, où étaient inscrits 12 étudiants du baccalauréat en droit.« Auparavant, les personnes étudiantes, sous la supervision d’avocats ou de notaires, pouvaient uniquement transmettre de l’information juridique d’ordre général à la population. Maintenant, elles peuvent aussi fournir des conseils et avis juridiques, et ce, gratuitement ou à faible coût », ajoute Djemila Carron.L'équipe qui représentait la Faculté de droit de l’Université Laval à la Coupe Gale 2023 a décroché le prix Peter Cory décerné au meilleur mémoire du concours. Les étudiantes qui ont participé et représenté l’Université Laval sontetpour l’équipe appelante etetpour l’équipe intimée.Leur entraîneur, Mese dit fier de leur prestation: « Je peux affirmer sans réserve que les étudiantes se sont impliquées de manière intense et soutenue tout au long de l’expérience dans un esprit de collaboration et de dépassement de soi ».Les rondes finales se déroulaient devant trois juges dont le président était l’honorable, juge de la Cour suprême du Canada.Aussi, le 12 décembre dernier s’est déroulée la 2e édition de la Coupe Denis Lemieux, sous la responsabilité de deux chargés de cours de la Faculté de droit, MesetL’équipe formée deeta plaidé face à l’équipe formée deet. À la suite du délibéré, le jugea accordé la victoire àetDans cette compétition, les membres étudiants devaient effectuer une recherche juridique et monter un dossier pour ensuite plaider devant le juge administratif, Marc Savard.La candidate à la maîtrise en droit et justice sociale,, a obtenu un poste d’auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada au sein de l’équipe de l’honorable juge. Son nouveau poste consistera à faire des recherches sur des points de droit, rédiger des mémoires sur des questions juridiques et d’assister la juge dans les travaux de la Cour.Dans le cadre de ses études, Malorie Kanaan est supervisée par la doyenne et professeureet la professeure« Après avoir soumis sa candidature, Malorie Kanaan a pu se démarquer par son excellence académique et son large éventail d’expériences juridiques », ajoute la Faculté de droit.