Me Léa Blouin. Source: LinkedIn

Me, avocate en droit de la construction, a récemment rejoint Langlois Avocats à Québec. Elle a intégré le groupe litige civil et commercial du cabinet. Elle était auparavant avocate depuis plus de trois ans et demi chez BMA Avocats.Langlois Avocats précise que sa pratique est axée sur le droit de la construction et le droit commercial. L’avocate, Barreau 2018, travaille dans des dossiers liés aux contrats, aux réclamations en matière de vice de construction et de conception, aux hypothèques légales de la construction et en matière de recouvrement et de réalisation de sûretés.Elle représente devant les tribunaux une clientèle constituée principalement de donneurs d’ouvrages et d’entrepreneurs généraux et spécialisés.Autre domaine phare pour l’avocate diplômée de l’Université Laval, le droit immobilier. Langlois explique qu’elle assiste ses clients dans les divers aspects liés à l’acquisition et à l’aliénation d’actifs immobiliers.Le cabinet fait remarquer que son arrivée s’inscrit dans la croissance ciblée de son groupe de droit de la construction et de l’infrastructure amorcée en 2021, avec l’arrivée de Me, Me, Me, suivi en 2022 de Me, Meet MeEn 2023, l’associé MeMe Léa Blouin a aussi travaillé pendant deux ans chez Bernier Beaudry, avocats.