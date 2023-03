Me Guy Paquette et Me Annie Montplaisir. Source: LinkedIn

Vendredi 10 mars dernier, les avocats Meet Medu cabinet Paquette Gadler et Me Fredy Adams du cabinet Adams Avocat ont déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre Toyota.Les Québécois ayant acquis un véhicule Toyota RAV4, Corolla ou Lexus NX et RX, fabriqué en Ontario, devraient être dédommagés pour des frais de transport « disproportionnés et abusifs », peut-on lire dans la demande qui vient d’être déposée au palais de justice de Montréal.Le requérant,, a acheté, en février 2022, un VUS de marque Toyota RAV4. Sauf qu’à la conclusion du contrat, son concessionnaire lui a facturé des frais additionnels de 1 890$ pour le transport et la préparation.La requête soulève ici une violation de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur « compte tenu du coût réel du transport, sachant que les usines de fabrication se situent à quelques centaines de kilomètres des grandes villes centrales du Québec ».Par conséquent, la demanderesse réclame une somme de 500$ pour chaque membre du groupe, à titre de dommage punitif, mais également le remboursement de la différence entre le montant facturé pour les frais de transport et « le coût réel » de ce service.Cette action collective concerne toutes les personnes physiques ou morales qui sont liées par un contrat de vente à tempérament ou un contrat de location pour l’un de ces modèles dans les trois dernières années, soit depuis le 10 mars 2020.