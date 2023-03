Normand Therrien, Ghislain Côté, Joe Rullier et Dominic Dussault. Sources: TCJ et Colliers

Valérie Allard, Alexandre McGraw, Eleonora Eusepi et Chantal Mongrain font partie des avocats représentant l’organisme SOLIDES. Source: BCF

L’organisme à but non lucratif SOLIDES a fait l’achat de 45 immeubles de la ville de Drummondville qui appartenaient auparavant à Boissonneault Groupe Immobilier.Cette transaction avait pour but de rendre ces immeubles en logements sociaux pour les locataires moins bien nantis, ceux ayant des besoins particuliers ainsi que les femmes victimes de violence.« C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous vous annonçons la vente d’un important portefeuille immobilier qui sera voué à la protection de logements sociaux à Drummondville. Grâce aux efforts collectifs, des centaines de locataires drummondvillois seront protégés de la spéculation et de la pénurie de logements », a annoncé sur LinkedIn le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur.Selon La Presse, SOLIDES a su compléter cette transaction sans compter sur les fonds gouvernementaux.Ainsi, pour son achat, « SOLIDES a obtenu des prêts hypothécaires assortis de bonnes conditions accordés par la Caisse d’économie solidaire de Desjardins (34,4 millions), la Fondation Lucie et André Chagnon (6,4 millions) et New Market Funds (4,1 millions) ».Toujours selon La Presse, « la seule participation d’un organisme gouvernemental dans ce projet est celle de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) ».L’équipe représentant Boissonneault Groupe Immobilier était constituée deet, du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur, en partenariat avecetde Colliers, firme internationale de services immobiliers commerciaux.Les avocats représentant l’organisme SOLIDES étaientetdu cabinet BCF Avocats.