Joshua Bowder, le fondateur de DoNotPay. Source: Twitter

L’intelligence artificielle (IA) a probablement de beaux jours devant elle, notamment dans le domaine juridique.Mais les prochains jours de la legaltech DoNotPay seront d’abord consacrés à étudier une poursuite qui la vise.Un usager de cette plateforme d’IA a déposé une poursuite après avoir utilisé le service de robot avocat, qui fournit un service de rédaction de plaintes aux petites créances et de contestations de contraventions de stationnement, rapporte LegalCheek.DoNotPay affirme que sa technologie est capable de conseiller un accusé en cour sans qu’il ait besoin d’un avocat.Mais, représenté par le cabinet Edelson, reproche à la legaltech de lui avoir fourni des documents inutilisables en raison de la piètre qualité et des inexactitudes du document proposé., le fondateur de DoNotPay, considère infondées ces allégations de pratique non autorisée du droit.DoNotPay s’est fait connaître au début de l’année en promettant un million de dollars US à tout avocat ou toute personne qui utiliserait son robot alimenté à l’IA pour plaider devant la Cour suprême des États-Unis.