Me Vinh Nguyen. Source: Facebook

Mea récemment fait son arrivée chez Henri & Wolf.Spécialisé en cybersécurité et cybercriminalité, celui-ci a une réelle expertise à l'égard de la preuve, des divulgations responsables des vulnérabilités, de programmes de type bug bounty et des ordonnances Anton Piller.« C’est avec grand plaisir que je me joins à Henri & Wolf, le premier cabinet d’avocats exclusivement dédié à la gouvernance des données et à la cybersécurité au Canada », a déclaré avec enthousiasme cette nouvelle recrue.Avant de rejoindre Henri & Wolf, celui-ci a pratiqué en droit criminel pendant plus de six ans à son compte.Me Vinh Nguyen est décrit par le cabinet comme un « plaideur expérimenté avec une habitude des tribunaux et un conseiller d'affaires stratégique ».Celui-ci est régulièrement sollicité pour les questions relatives aux menaces d'initiés, à la réponse aux incidents, à la médecine légale et aux pratiques de surveillance.Particulièrement engagé en matière de bénévolat, celui-ci donne des conseils juridiques en droit criminel et pénal lors des cliniques juridiques téléphoniques auprès du Jeune Barreau de Montréal.Il a été avocat mentor pour le Concours de plaidoirie CSQ-Juripop et chargé de cours à l’Institut Teccart en procédure pénale.Ce Barreau 2016 est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Il a également obtenu un diplôme en techniques policières à La Cité collégiale.