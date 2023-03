Me David Wilson. Source: Osler

Le cabinet Osler compte désormais un tout nouvel associé au sein du groupe de fiscalité du bureau de Montréal,Celui-ci conseille des clients dans le cadre de fusions et acquisitions canadiennes et transfrontalières, de restructuration d’entreprises et d’opérations de financement d’entreprises.Il représente également des clients dans le cadre de différends avec les autorités fiscales.Celui qui exerce au sein du cabinet depuis un peu plus de 10 ans occupe donc désormais le rôle d’associé.Un objectif qu’il s’était clairement fixé au cours de ces dernières années.« Je connais bien les autres associés et j’ai une bonne connaissance des personnalités du cabinet. On peut dire que je suis dans une bonne position aujourd'hui pour donner mon avis ».Arrivé chez Osler en 2012 lorsqu’il était étudiant, David Wilson n’a jamais pensé à aller voir ailleurs.Ce qui l’a motivé à rejoindre le cabinet ? « Osler a une des meilleures équipes en droit fiscal au Canada et j’ai toujours eu un fort intérêt pour ce domaine ».Au sein du cabinet, David Wilson a surtout pu compter sur le soutien de plusieurs mentors « On a des fiscalistes parmi les plus reconnus au Canada, particulièrement en droit corporatif et en fiscalité des sociétés, tels queou».Un aspect non négligeable « quand tu commences comme étudiant et particulièrement en fiscalité où il y a un apprentissage très important », reconnaît David Wilson.Et celui-ci d’ajouter « Ça aide d’avoir des mentors qui aiment être non seulement des avocats, mais aussi des professeurs. Ce sont vraiment des personnes qui aiment enseigner le droit fiscal aux juniors et aux étudiants ».Sa passion pour le droit fiscal, David Wilson l’explique par son goût du défi.« La fiscalité est une pratique assez compliquée, mais c’est un mélange intéressant, il y a de grandes transactions et en même temps ça reste un domaine de droit assez pur ».Avec une législation et une jurisprudence qui évoluent énormément dans ce domaine, David Wilson semble assurément avoir trouvé le terrain de jeu idéal.