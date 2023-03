L'avocat Jordan Altman. Source: LinkedIn

L’avocata décidé de quitter le cabinet Stikeman Elliott après 10 ans de service.Il rejoindra Davies Ward Phillips & Vineberg le 24 avril prochain, a appris Droit-inc. Une très grosse prise pour Davies.Jordan Altman a débuté sa carrière d’avocat chez Stikeman Elliott. Il était avocat au bureau de Montréal et membre du groupe du droit des sociétés et du droit commercial.Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions nationales et transfrontalières, les opérations de capital-investissement, les réorganisations d'entreprises, les négociations commerciales générales et la prestation de conseils aux entreprises internationales sur la façon de faire des affaires au Canada.Me Altman est vice-président du comité exécutif de la Section des jeunes juristes de l'Association du Barreau canadien (Division du Québec). Il siège également au Comité de gestion du savoir et d’innovation juridique du bureau de Montréal. Il est membre depuis 2015 du Barreau du Québec et du Barreau de New York.Avant de travailler chez Stikeman, Jordan Altman a été chercheur et analyste pour Nimonik.« Alors que je travaillais avec NIMONIK, un cabinet de conseil en droit de l'environnement basé à Montréal, j'ai effectué des recherches et coécrit la première analyse complète des amendes environnementales au Canada », mentionne-t-il sur LinkedIn.Durant ses études, celui-ci s’est impliqué en tant que président à la Société de droit international de McGill et comme bénévole à la Clinique d’information légale de McGill.Il a aussi reçu le prix d’admission au grade Stanley Kandestin Q.C. pour l’excellence de ses résultats universitaires et pour sa contribution à la vie étudiante au sein de la faculté de droit.Ce Barreau 2015 a également été lauréat du Prix Davis Angus en 2013 pour son excellente représentation des valeurs du cabinet. Il a aussi remporté le prix d’avocat de l’année en 2020, émis par le Jeune Barreau de Montréal.Jordan Altman détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat ès art en science politique et histoire de l’Université McGill. Il a également effectué un échange à l’Université de Hong Kong en common law. Cette expérience lui a permis d'acquérir une compréhension de base du mandarin et du droit chinois.