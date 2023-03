Véronique Oligny, Sarah Harroch, Élie Khoury, Lezhi Wang et Tahmina Hussainyar. Source: Université de Montréal

La doctorante en droit Geneviève Richard. Source: LinkedIn

Me Jean-Jacques Rainville. Source: Dunton Rainville

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.L’Autorité des marchés financiers signe une entente de partenariat stratégique avec l’Université de Montréal pour soutenir les activités de l’Observatoire du droit québécois des valeurs mobilières de la Faculté de droit.Pour cette occasion, l’Autorité versera un montant total de 500 000 $ sur cinq ans, qui permettra de soutenir le groupe de chercheurs de l’Observatoire, formé d’étudiants aux études supérieures ainsi que d’une équipe de professeurs.« Ce partenariat avec l’Observatoire offrira notamment aux étudiants la possibilité d’approfondir leurs connaissances, mais aussi de développer une expertise recherchée dont bénéficiera plus tard le secteur financier québécois », précise le président-directeur général de l’Autorité,La Faculté de droit salue la performance deetlors de la dernière édition du Concours de plaidoirie Davies qui a eu lieu les 10 et 11 mars dernier, à la Cour fédérale d’appel de Toronto.L’équipe a été entraînée par le chargé de cours Meainsi que par. La ronde finale était présidée par la juge de la Cour suprême du CanadaDeux étudiants en droit de l’UQAM ont été recrutés pour travailler comme avocats recherchistes à la Cour d’appel du Québec et comme auxiliaires juridiques à la Cour d’appel fédérale, en 2024. Il s’agit deà la Cour d’appel du Québec et deà la Cour d’appel fédérale.« Marc-Olivier Goulet travaillera étroitement avec les juges du plus haut tribunal de la province pendant deux ans, notamment en analysant les dossiers soumis à la Cour et en formulant des opinions juridiques dans une grande variété de domaines. Pour sa part, Claudia Xavier-Bonifay travaillera avec le juge, à la Cour d’appel fédérale », mentionne l’Université.Le prix du public du concours Ma thèse en 180 secondes a été remporté par la doctorante en droit. Sa thèse portait sur l’encadrement du temps de travail en droit québécois et le droit à la déconnexion. Pour cette occasion, elle a reçu une bourse de 500 dollars.Le jury était constitué de, directrice du Cœur des sciences,, directeur du Service de la recherche et de la création,, professeur au Département de didactique,, rédactrice en chef de La Conversation Canada, et, gagnante du prix du jury 2022.Le cabinet d’avocats et notaires Dunton Rainville a récemment annoncé l’octroi d’un don de 110 000 $ à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (UdeS).L’entente de cinq ans établie entre la Fondation de l’UdeS, Dunton Rainville et l’UdeS pour la Faculté de droit prévoit la création et la pérennisation d’un fonds de dotation, le Fonds Dunton Rainville.« Nous comptons dans nos rangs un important contingent de diplômés-es de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et, depuis 2019, un bureau à Sherbrooke. Jumelées à notre souci de contribuer au développement de la profession d’avocat, ces raisons ont milité en faveur d’un don majeur à la Faculté de droit, et nous sommes très fiers d’en faire aujourd’hui l’annonce », affirme Me, président du Conseil de direction de Dunton Rainville et diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke.Ce don de 110 000 $ représente la somme des contributions du cabinet et des associés diplômés de l’UdeS qui ont accepté d’appuyer ce projet initié à l’origine par Me, alors doyen de la Faculté de droit.La Faculté de droit d’Ottawa a récemment annoncé son nouveau programme de double diplôme en droit privé et culture juridique, en collaboration avec l’École européenne et internationale de la Faculté de droit de l’Université de Lyon 3 – Jean Moulin.Ce programme est offert aux titulaires d’une licence ou d’un baccalauréat en droit qui se destinent à un programme de LL.M. général avec mémoire et qui sont intéressés à étudier à l’étranger et à obtenir également un Master 2 en culture juridique de Lyon 3 grâce à ce partenariat international.La doyenne de la Section de droit civil, Marie-Eve Sylvestre se dit enchantée par la création de ce nouveau diplôme.« Le programme mise sur la réputation internationale de nos deux institutions dans le domaine de la recherche en droit privé comparé et cultures juridiques. Il permet aux étudiant(e)s canadien(ne)s d’étudier le droit civil avec leurs collègues lyonnais et de poser un regard critique sur les liens entre le droit et la société dans laquelle il est issu et dans laquelle il se développe. », mentionne-t-elle.La Faculté de droit annonce avec regret le décès du professeur et vice-doyenLe professeur Archambault a été vice-doyen aux études, directeur des études supérieures et de la recherche et président de la Commission des études supérieures de l'Université d'Ottawa. Il a été un collaborateur et chercheur au sein de plusieurs organisations internationales, en Afrique et en Amérique du Sud.À l’Université, il a enseigné les cours de droit administratif, droit de la responsabilité de l’État et droit fiscal. Selon son collègue et ami, le professeur, « il consacrait de nombreuses heures à la préparation de ses cours, au développement de moyens pédagogiques innovants et à ses rencontres avec les étudiantes et étudiants ».« Au nom de la Faculté, nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu’à tous ceux et celles qui parmi nous l’ont connu et aimé », ajoute l’Université.