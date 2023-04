Vladyslav Lanovoy. Source: Université de Laval

Fabien Gélinas. Source: Université McGill

Polsia Carozza, Rachel Renaud, Ahmed Benabdi et Michel Salib. Source: Université d’Ottawa

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le professeura été nommé directeur adjoint de l’Annuaire canadien de droit international. Dans ses nouvelles fonctions, celui-ci sera chargé de produire des textes concernant les recensions d’ouvrages et la pratique canadienne en droit international.L’Annuaire canadien de droit international se spécialise dans les questions de droit international public et privé. « Ses auteurs et autrices, en provenance du Canada et de partout dans le monde, sont invités à publier des articles en français comme en anglais, évalués par des pairs et qui mettent de l’avant une pensée critique dans tous les domaines du droit international ».L’Annuaire canadien comprend des articles de fond dans le domaine du droit international public et privé, des chroniques, une rubrique sur la pratique canadienne en droit international, un recueil de la jurisprudence canadienne relative au droit international public et privé et une rubrique de recensions d’ouvrages.Le professeur en droita été reconduit comme titulaire d’une Chair Sir Wiliam C. Macdonald et la professeurecomme titulaire de la Chaire Peter M. Laing QC de droit.« Je suis ravi de cet appui renouvelé aux excellentes recherches de nos deux collègues, qui par leur leadership contribuent grandement à maintenir notre force internationalement reconnue en résolution de différends », a mentionné le doyenIl ajoute: « Le professeur Gélinas et la professeure Saumier illustrent combien l’approche intégrée distinctive de notre Faculté de droit enrichit la compréhension d’enjeux juridiques qui traversent des frontières de diverses natures. »Le professeur Fabien Gélinas est l’ancien conseiller général de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Il a aussi présidé le comité d’arbitrage de la Chambre de commerce du Canada et d’ICC Canada.Il enseigne actuellement dans les domaines de résolution de différends internationaux, du droit des contrats et du commerce, en droit civil et en théorie juridique. Le professeur dirige également le groupe de recherche Justice privée et État de droit.Geneviève Saumier est membre titulaire de l’Académie internationale de droit comparé et de l’American Association of Private International Law. Elle est aussi membre du conseil de l’Office de la protection du consommateur.Cette professeure a reçu en 2016 la médaille Paul-André-Crépeau de l’Association du Barreau canadien. Elle mène des recherches en droit de la consommation, en résolution de différends internationaux et sur les recours collectifs transfrontaliers.Plusieurs étudiants de la faculté de droit ont représenté l’Université d’Ottawa lors du concours Kawaskimhom, à la faculté de droit de l’Université de Victoria. Ce concours était en fait une simulation pancanadienne de négociation en droit autochtone.etsont les étudiants qui ont participé à cette simulation. Dans ce concours, chaque équipe devait produire un mémoire détaillé de sa position.« Bien que les équipes étaient rassemblées autour d’un enjeu fort complexe touchant à de multiples intérêts, j’ai été ravie de constater qu’elles ont naturellement dirigé les discussions dans le respect et la reconnaissance des ordres juridiques autochtones », mentionne l'entraîneuse et avocateElle ajoute: « Par-dessus tout, j’ai été heureuse de constater la réussite des deux équipes de l’Université d’Ottawa à bien maîtriser le sujet de la simulation et d’acquérir des habiletés en négociation qui leur serviront sans aucun doute dans une future pratique en droit autochtone ».