Jean-Pierre Rousseau n’est plus... Source: Dignity Memorial

L’avocat à la retraites’est éteint à l’âge de 94 ans.Jean-Pierre Rousseau avait exercé en pratique privée en s’associant avec Me, lui aussi disparu. Par la suite, l’avocat a poursuivi sa carrière juridique au ministère fédéral de la Justice à Montréal.Jean-Pierre Rousseau avait été élu bâtonnier du Barreau des Laurentides en 1978. Il a été membre du comité de discipline et du comité des examinateurs du Barreau du Québec.L’avocat a été le président de l’hôpital Hôtel-Dieu de St-Jérôme. Il a aussi été membre du conseil d’administration du cégep de St-Jérôme.« J'ai eu la chance de connaître et côtoyer Jean-Pierre dans les premières années de mon arrivée au ministère de la Justice, mais aussi et surtout lors de dîners de retraités auxquels j'étais invitée, bien que je travaillais toujours. J'adorais l'entendre raconter ses anecdotes. Je me souviens de Jean-Pierre comme une personne d'agréable compagnie, souriante et facile d’approche », salue, avocate-conseil pour le ministère fédéral de la Justice, sur la page des avis de décès.« Jean-Pierre a été un collègue de travail incroyable. Un homme remarquable et inoubliable », ajoute l’avocate à la retraiteJean-Pierre Rousseau laisse dans le deuil son épouseet ses quatre enfants d’un premier mariage.