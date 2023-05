Source: LinkedIn

Les candidats élus à un poste d’administrateur pour un mandat de deux ans sont Me, Barreau 2007, Me, Barreau 2013, à Montréal.Fondateur de Laguerre Fiscaliste, Me Laguerre aide ses clients à trouver des solutions pour régler leurs différends avec l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec. Me Lemieux-Ayotte et conseillère juridique en droit commercial et des technologies chez Cisco depuis 2018.À Québec, il s’agit de Me, Barreau 1994, et de Me, Barreau 2015.Ce dernier travaille chez Bouchard + Avocats et se spécialise en droit des technologies de l’information, en protection des renseignements personnels et en responsabilité civile.Me Gagnon a entre autres été bâtonnière au Barreau de Québec du 11 septembre 2020 au 27 février 2023.Elle a affirmé que ses objectifs et priorités étaient d’avancer sur le plan du bien-être des avocats, de l’accès à la justice, du rôle de l’avocat, de la transformation numérique et de la communication entre les différents acteurs de la justice.Me, Barreau 2003, est pour sa part élu à Laval. Il est avocat en chef et directeur principal du Service des affaires juridiques à la Ville de Laval depuis bientôt sept ans.Cette année, sept postes électifs étaient à combler.La période électorale avait débuté le 28 février dernier et s’est terminée la veille du premier jour du scrutin, soit le 1er mai avant minuit.Rappelons que le 28 mars dernier, Me, actuelle bâtonnière du Québec, a été réélue par acclamation pour un second mandat de deux ans.Mea pour sa part été réélu par acclamation au poste d’administrateur du Conseil d’administration pour les sections d’Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord et Saguenay–Lac-Saint-Jean.Le scrutin électronique qui visait ainsi à élire cinq administrateurs au CA du Québec s’est clôturé le 12 mai dernier à 16 heures.Le taux de participation était de 8,35 % à Montréal, de 13,64 % à Québec, et de 8,58 % pour ce qui est des Laurentides–Lanaudière, Laval et l’Outaouais.