Miriam Cohen et Pierre Noreau. Source: Linkedin

Charlotte Bergeron. Source: Linkedin

Lubin Lilkoff et Jean-Paul Costa. Source: Université Laval

Jérémy Boulanger-Bonnelly. Source:Linkedin

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Les chercheursetobtiennent une subvention du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC). Cette subvention vise à assurer aux chercheurs « une place de premier plan à l’échelle internationale en favorisant l’émergence de nouvelles thématiques, approches et objets de recherche ainsi que consolider les infrastructures de recherche ».Pierre Noreau et son équipe recevront près de 240 000 $ du FRQSC pour leur projet Innovations et mutation des activités de justice : Éléments d’une théorie du changement. Cette équipe de recherche multidisciplinaire et interuniversitaire étudie les mutations qui traversent actuellement le système de justice québécois.L’équipe de Miriam Cohen, composée de six chercheurs, a obtenu une subvention du FRQSC de près de 400 000$ pour les quatre prochaines années pour le projet Aux confins de la mondialisation : la gouvernance mondiale et ses limites.L’UQAM a remporté huit prix lors du concours de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Une vingtaine d’étudiants ont participé à la compétition. L’université a remporté les prix de la meilleure délégation, du meilleur ambassadeur, du meilleur binôme du comité Économie, du meilleur orateur des comités Sûreté et Économie et du meilleur orateur du Conseil des ambassadeurs.« Je tiens à souligner l’excellence de nos étudiantes et étudiants et de leur magnifique performance parmi de nombreuses universités québécoises et étrangères», a mentionné la chargée de cours du Département des sciences juridiques, qui encadrait la délégation avec l’étudiante au baccalauréat en droit Charlotte Bergeron.L’Université Laval annonce avec tristesse les décès du professeur émériteet du docteur en droitLe professeur Lilkoff était un juriste diplômé de l’Université de Paris et de l’Université Laval. Il était engagé dans l’administration universitaire à titre de membre du Conseil de l’Université et du Conseil de la Faculté de droit.« Spécialiste du droit civil et du droit commercial, il s'est illustré comme pédagogue hors du commun, transmettant à des générations d'étudiants et d'étudiantes sa passion du droit et son souci d'une rigueur intellectuelle sans faille ».Jean-Paul Costa est ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme, conseiller d’État honoraire de la République française et ancien président de la Fondation René Cassin. Il était récipiendaire depuis 2013 d’un doctorat honoris causa d’université de la Faculté de droit de l’Université Laval.« Personne humble et accessible, Jean-Paul Costa était d’une très grande humanité, toujours attentionné et attentif à l’autre ».a récemment reçu le prix d’excellence en enseignement John W. Durnford 2023.« Son enseignement est clair comme de l’eau de roche, et superbement structuré », a applaudi un membre de la communauté étudiante. « Il encourage les débats animés et constructifs dans sa classe en réservant sa propre opinion, et en veillant à ce que chacun soit à l’aise de participer », souligne une autre nomination.En plus du prix John W. Durnford, Jérémy Boulanger-Bonnelly a reçu les prix James G. Wright pour « son engagement communautaire dévoué » et le prix Hommage Bénévolat-Québec pour sa contribution comme administrateur du centre de soutien Interligne.