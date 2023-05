Michelle O’Bonsawin est la première juge autochtone à être nommée à la Cour suprême du Canada. Source: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le Conseil scolaire Viamonde a annoncé vendredi le nom officiel de sa nouvelle école secondaire dans l'Est de Toronto, qui sera nommée « École secondaire». Cette décision a été prise « au terme d’un processus rigoureux » le 18 mai, affirme le conseil dans un communiqué.Par le choix du nom de ce nouvel établissement situé dans le quartier Greenwood, on « reconnaît l’impact de la juge O'Bonsawin dans la société ontarienne, notamment au niveau de la justice, des droits des autochtones et de l'enseignement du droit », explique le conseil scolaire.Selon lui, Michelle O’Bonsawin est « une modèle francophone inspirante, spécialisée dans les domaines du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et du droit relatif à la protection de la vie privée ».La juge Michelle O’Bonsawin est une Franco-Ontarienne née dans le Nord de l’Ontario et membre de la Première Nation d’Odanak.En septembre 2022, elle a été nommée première juge autochtone à la Cour suprême du Canada. Auparavant, elle a servi à titre de première juge abénakise et plus jeune juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario.« J’accepte avec grand plaisir que mon nom soit retenu pour cette nouvelle école. Quel honneur! », a confié Mme O’Bonsawin.La nouvelle École secondaire Michelle O'Bonsawin ouvrira ses portes en septembre 2023.