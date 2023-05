Me Alberto Martinez. Source: LinkedIn

Mea récemment rejoint LCM Avocats. Il pratiquait depuis plus de vingt ans dans un cabinet boutique de Montréal, Deslauriers & Cie, Avocats.Son cabinet précise qu’au cours des vingt dernières années, l’avocat Barreau 2003 a développé une solide pratique « couvrant plusieurs domaines du litige civil et commercial, incluant les conflits commerciaux, le litige bancaire, la responsabilité du fabricant, la diffamation et la défense aux actions collectives ».Me Martinez a une pratique diversifiée de litige et de résolution de différends en matières civile et commerciale, et il assiste de plus ses clients dans le contexte de la rédaction ou de la négociation d’ententes commerciales, incluant notamment des conventions entre actionnaires et des baux commerciaux, explique également son cabinet.À noter aussi que l’avocat « a comparu devant les tribunaux judiciaires de tous les niveaux au Québec, et devant certains tribunaux administratifs, les Cours fédérales, et a été impliqué dans des dossiers devant la Cour suprême du Canada ».Son nouveau cabinet met en avant le fait qu’il a mené plusieurs enquêtes en milieu de travail pour l’application de politiques en matière de harcèlement, y compris le harcèlement psychologique.Me Martinez a par ailleurs été chargé de cours en droit des obligations à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.