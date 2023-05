Me Justin Wee. Source: ARSENAULT DUFRESNE WEE AVOCATS S.E.N.C.R.L.

Me Elisabeth Neelin. Source: Langlois

Un recours collectif a été autorisé le 11 mai dernier contre le Diocèse de Sherbrooke en raison de prétendues agressions sexuelles commises sur de jeunes garçons par un membre du clergé diocésain ou par un religieux. À la suite de l’autorisation d’exercer l’action collective, les deux parties ont décidé de négocier pour trouver un règlement à l’amiable.Cette action collective vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour les agressions sexuelles commises par des membres du Diocèse de Sherbrooke à partir du 1er janvier 1940.Le représentant du groupe est un homme de 84 ans qui allègue avoir été agressé sexuellement, de manière régulière, par, vicaire à la Paroisse Saint-Isaac-Jogues, située à Asbestos, à l'âge de douze ans. Il est décrit dans le jugement par les initiales A.B.Les avocats représentant A.B. sont Meet Medu cabinet Arsenault Dufresne Wee. L’avocate représentant le Diocèse de Sherbrooke estdu cabinet Langlois.« Toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants droit, ayant été agressées sexuellement par un membre du clergé diocésain (évêque, prêtre, diacre) ou par un religieux, un membre du personnel pastoral laïc, un employé, un bénévole laïc ou religieux, sous la responsabilité de La Corporation archiepiscopale catholique romaine de Sherbrooke et de L'Archevêque catholique romain de Sherbrooke, lesquelles ont exercé leur autorité sur le Diocèse de Sherbrooke, tel que le territoire était défini à chacune des époques concernées, durant la période comprise entre le 1er janvier 1940 et le jugement à intervenir ».En date d’aujourd’hui, 15 victimes se sont inscrites à l’action collective, visant au total 12 prêtres, dont les abbés __Edmond Doran, Lorenzo Bouchard, Richard Bouffard, Maurice Cloutier, Flavien Charbonneau, Maurice Domingue, Joseph-XysteDesautels, Jacques Fillion, Damien Lessard, Roger Marquis, Georges-Henri Gagnon__et