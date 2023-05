Frédérique Cartier-Côté. Source: LinkedIn

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joindrai à l’équipe de Lanctot Avocats, s.a. à Montréal, pour un poste d’étudiante en droit cet été », annonçait début maisur LinkedIn.L’étudiante en droit à l’Université de Montréal y a déjà obtenu un baccalauréat en relations internationales avec mention d’excellence. Elle a travaillé notamment quelques années comme sauveteuse à la Société du parc Jean-Drapeau.Elle a plus récemment travaillé comme étudiante en droit auprès de Me Dominic Garneau, arbitre.Lanctot Avocats se spécialise entre autres en droit professionnel et disciplinaire, en litige civil, commercial, immobilier et de la construction, en droit du sport, en droit des successions…a aussi fait une annonce sur LinkedIn, il est désormais étudiant en droit chez SBL Avocats et Notaires, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce dernier étudie à l’Université de Sherbrooke.Il est par ailleurs, à temps partiel, entraîneur-chef au Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke.SBL Avocats et Notaires compte une équipe de plus de 30 professionnels du droit et offre une expertise diversifiée dans plus d’une vingtaine de domaines de pratique, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Nord-du-Québec et en Mauricie.annonce pour sa part être désormais étudiant en droit chez Langlois Avocats. Il est étudiant au baccalauréat en droit civil et en développement international à l'Université d'Ottawa.Il a déjà effectué des stages comme étudiant en droit à Montréal chez Dunton Rainville, VIA Rail Canada et Taiga Motors.Il y a quelques semaines, il partageait sur LinkedIn une photo de son dernier Gala Grand Maillet en tant qu'étudiant, qui a eu lieu le 29 mars.« Une fois de plus, j'ai eu l'opportunité de co-animer cet événement important pour la Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (…), a-t-il notamment écrit. Pendant ce gala, j'ai également été nommé récipiendaire du maillet innovateur en droit. Je remercie également la communauté étudiante pour cette belle reconnaissance. Ce fut une expérience enrichissante à vos côtés. », étudiante en 2e année au baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke, a annoncé quant à elle début mai occuper désormais le poste d’étudiante en droit chez Dubé Avocats Law Firm, à Montréal.Le cabinet se spécialise notamment en droit immobilier, droit contractuel et droit du sport.« C'est avec un énorme plaisir et beaucoup de reconnaissance que je vous annonce que je me joindrai à DS Avocats Canada | DS Lawyers Canada en tant qu’étudiant en droit cet été et par la suite en tant que stagiaire du Barreau, écrit pour sa part. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu tout au long du processus ! »C’est à l’Université d’Ottawa que ce dernier a suivi ses études en droit.