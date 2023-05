Me Marie-Andrée Thibault. Source: LinkedIn

Mea rejoint Dentons à titre d’associée et de cheffe du groupe droit immobilier du bureau de Montréal. Elle travaillait auparavant chez Fasken, depuis cinq ans.Son cabinet précise qu’elle est la conseillère de confiance de bon nombre de clients du secteur immobilier.« Sa pratique englobe tous les aspects de la promotion immobilière ainsi que de l’acquisition, de la vente et du financement de biens immobiliers, et notre nouvelle collègue possède une expertise particulière dans les secteurs de l’énergie, de l’exploitation minière et des infrastructures », ajoute aussi son cabinet.« Je fournis aux clients, dont bon nombre sont d’importants promoteurs immobiliers, des conseils pratiques et stratégiques à toutes les étapes de leurs opérations immobilières, écrit l’associée, Barreau 2006, sur LinkedIn. Je représente également des emprunteurs et des prêteurs qui participent au développement ou au financement de projets immobiliers, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’exploitation minière et des infrastructures. »Me Thibault explique qu’elle est régulièrement appelée à négocier et à rédiger des baux commerciaux, tant pour des locataires que des locateurs, ce qui lui permet d’aborder les dossiers de ses clients véritablement sous tous leurs angles.« Je suis ravie de me joindre à Dentons et je suis convaincue que les relations que j’ai tissées au sein de la communauté immobilière québécoise seront un atout pour le cabinet, dont le rayonnement, la réputation et les services sont impressionnants, tant à l’échelle locale que nationale », a déclaré par voie de communiqué l’associée.Dentons souligne que l’arrivée de Me Thibault, suivant de près celle de Nathalie Duceppe, qui s’est jointe au bureau de Montréal à titre de notaire-conseil, est une étape importante dans la stratégie que le cabinet déploie « pour faire croître l’équipe de droit immobilier de son bureau de Montréal et pour continuer de fournir aux clients des conseils juridiques et d’affaires exceptionnels ».Dentons met en avant le fait que son groupe national de droit immobilier, qui compte des membres dans les six principaux centres économiques du Canada, continue de se distinguer, Dentons ayant été nommé « Cabinet d’avocats de l’année en droit immobilier » dans l’édition 2023 du répertoire Best Lawyers in Canada.Me Thibault a aussi travaillé, dès 2011, plus de six ans et demi chez Norton Rose Fulbright. Elle a commencé sa carrière chez Heenan Blaikie et a aussi fait un passage chez TCJ.