Darth Vader au tribunal. Source: CNN Chili

Entre gritos entró Darth Vader a la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso #DiaDeLosPatrimonios pic.twitter.com/e7A9HhAV1W — Simón Valdebenito Barraza (@simonenlaradio) May 28, 2023

Un tribunal du Chili s’est emparé de l’agression à l’arme laser commise parcontreLa cour d’appel de Valparaiso a reconnu Darth Vader coupable d’avoir coupé la main de son fils, Luke Skywalker, à l’aide de son sabre laser. Le tribunal a précisé avoir reconnu la culpabilité de l’intimé pour la mutilation « non pour ce qu’a fait M. Vader auparavant », mentionne la décision.Le tribunal a condamné Darth Vader « à des peines prévues dans le code pénal de l’espace », sans toutefois indiquer sur quel texte il s’appuie, et sans rappeler la jurisprudence.Monsieur Vader devra rester congelé pendant 30 ans dans la carbonite. Il aura l’interdiction d’approcher la victime, M. Skywalker, pour une durée de 30 ans. Il devra rester à une distance minimale de trois planètes durant toute cette période, rapporte CNN Chili.De plus, l’intimé s’est vu retirer le droit de faire une utilisation obscure de la force. L’usage du sabre laser lui est également interdite de manière permanente.La cour d’appel de Valparaiso n’a donc pas donné raison à l’avocat de Darth Vader. « Je ne demande ni la clémence ni le pardon pour mon client, je demande ni plus ni moins que la justice », a demandé Me, l'avocat de l’intimé. « C'est un être humain avec des droits. C'est presque une machine, mais c'est aussi un homme. Un père. », présidente de la cour d’appel de Valparaiso, n’a pas semblé impressionnée par l’intimé, soulignant qu’elle a eu « affaire avec des criminels terriblement mauvais » au cours de sa carrière.Plusieurs témoins ont pris part au procès. On pouvait reconnaître, mais aussiAux yeux des observateurs d’un grand nombre de galaxies, l’affaire semble toutefois n’avoir concerné qu’un exécutant. En effet, le commanditaire présumé, un certain, autrement connu sous le pseudonyme de l’, n’a quant à lui pas été poursuivi.La justice chilienne a organisé ce procès fictif afin de sensibiliser les citoyens chiliens à la justice, en les rapprochant du système judiciaire.Un compte Twitter montre l’entrée de l’intimé dans la salle d’audience, sous les commentaires désapprobateurs de l’assistance.