Chanel Calabro. Source: LinkedIn

rejoint la firme Léger après avoir passé plus d’un an au sein du cabinet Lavery. Celle qui a étudié en administration des affaires et en droit trouvait que ce nouvel emploi correspondait plus à ses différentes passions.« Quand j’ai vu qu’il y avait un poste de disponible chez Léger à titre de conseillère, j’ai sauté sur l’occasion! C’était pour moi la combinaison parfaite de mes passions et de ce que j’ai étudié », raconte-t-elle.Me Calabro détient un double baccalauréat en administration des affaires et marketing au HEC Montréal, un certificat en droit de l’Université de Montréal, un baccalauréat en droit et un MBA de l’Université d’Ottawa.« Pour moi, le droit n’est pas une réorientation de carrière. C’est plutôt un cheminement continu de ce que je voulais faire. J’ai commencé en étudiant le monde des affaires et lorsque j’ai commencé à travailler dans ce domaine, j’ai su que je voulais poursuivre mon apprentissage en droit », mentionne-t-elle.Avant de travailler à la firme Léger, Chanel Calabro a travaillé comme assistante pédagogique au HEC Montréal, comme directrice des communications chez Lumigroup et comme avocate chez Lavery.« J’étais très heureuse chez Lavery. J’avais une bonne équipe et de bons dossiers… C’était le rêve de tout finissant en droit de se retrouver dans ce grand cabinet ! Toutefois, je préfère les responsabilités que j’ai chez Léger. Ici, j’ai l’opportunité de participer à des décisions de l’entreprise, ce que je ne pouvais pas faire en cabinet », dit-elle.Selon l’avocate, son intégration à la firme s'est faite de façon naturelle.« Je travaille sur plusieurs dossiers à la fois. C’est très excitant et dynamique comme travail. On m’a rapidement intégrée à l’équipe. J’ai pu rencontrer toutes les personnes des différents départements. Ils savent maintenant que je suis là pour tous les besoins de l’entreprise », conclut-elle.