Il y a du mouvement du côté des services des affaires juridiques ! Droit-Inc fait le tour des plus récentes nominations, qui concernent surtout des femmes.est la nouvelle directrice des affaires juridiques à la Société de Transport de Montréal. « C’est un plaisir de me joindre à cette équipe d’expérience et de talents », a-t-elle écrit sur LinkedIn.Avant d’obtenir ce poste, elle travaillait depuis plus de 12 ans et demi au sein de l’Association québécoise des CPE. Depuis juillet 2020, elle y était directrice aux affaires juridiques et gouvernementales. Elle a aussi été avocate pour Metro inc. et pour Option consommateurs.Patricia Lefebvre détient un baccalauréat en droit et un diplôme de 2e cycle en PRD de l’Université de Sherbrooke.est aujourd’hui directrice des ressources humaines et affaires juridiques à l’Institut de Cardiologie de Montréal.Elle était auparavant directrice adjointe des ressources humaines et affaires juridiques au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, où elle a aussi été, avant d’avoir ce poste, adjointe à cette direction. Elle y a travaillé près de dix ans.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en relations industrielles de l’Université de Montréal.Meoccupe aujourd’hui le poste de directrice des affaires juridiques et corporatives à la Société d’habitation de Montréal.Barreau 1992, elle travaillait auparavant à l’Office municipal d’habitation de Montréal, depuis dix ans. La moitié de ce temps, elle y a été avocate en litige contractuel, et l’autre moitié, directrice de la gestion des litiges contractuels et du service de l’approvisionnement.Elle est aussi passée par plusieurs cabinets, dont Langlois. Me Cuddihy a obtenu un baccalauréat en journalisme à l’Université Concordia, et un autre en droit à l’Université Laval.Meest désormais directrice adjointe du service des affaires juridiques de la Ville de Laval.Elle y travaille déjà depuis novembre 2016. Elle a d’abord eu le statut d’avocate dans ce service avant d’y devenir cheffe de division litiges. Barreau 2006, Me Ferland a notamment travaillé à son compte, et chez Heenan Blaikie de 2007 à 2010.C’est à l’Université de Montréal qu’elle a obtenu son baccalauréat en droit, ainsi qu’un DESS en fiscalité. Me Ferland détient aussi un diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière, obtenu à l’Université de Sherbrooke.Meest pour sa part vice-présidente sénior aux affaires juridiques et capital humain au sein de l’entreprise de logistique Intelcom. Elle était auparavant vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative pour ArcelorMittal et Infrastructure.« Je suis vraiment enthousiaste de ce nouveau défi professionnel et de joindre cette belle entreprise », a-t-elle écrit sur LinkedIn. En 2012, elle fondait Cuddihy & Avocats.Barreau 1996, elle a travaillé plus de 15 ans chez Fasken où elle a été associée sénior, co-cheffe du groupe de pratique travail et droit public. Me Cuddihy a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.