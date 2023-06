Louis-Charles Filiatrault, Dominic Thérien, Thomas Laporte Aust, Andrew Johnston et Anne-Sophie Hébert. Source: Aust Legal et McCarthy Tétrault

Bell a récemment finalisé l’acquisition de FX Innovation, une entreprise spécialisée en matière de services professionnels et de services gérés en nuage.Cette transaction avait pour but de développer davantage les services gérés en nuage à travers le Québec, tout en offrant, sur un plus grand territoire, des réseaux de fibre optique et de 5G.« En joignant nos forces à celles de Bell, nous accélérerons notre parcours visant à devenir un acteur mondial, à permettre aux entreprises de mener à bien leurs initiatives de transformation numérique et, en fin de compte, à générer une incidence positive sur notre économie », se réjouit, cofondateur et chef de la direction de FX Innovation.Dans cette transaction, l’équipe représentant FX Innovation était constituée deetrt du cabinet Aust Legal, ainsi que paretde chez McCarthy Tétrault.L’avocat représentant Bell était, du cabinet Borden Ladner Gervais.Selon Bell, cette acquisition allie l’agilité, la culture d’entreprise en démarrage et l’expertise approfondie de FX Innovation en matière de services infonuagiques aux réseaux de fibre optique et du 5G nouvelle génération.« L'implication profonde de FX Innovation dans les services en nuage complétera les forces existantes au sein de notre équipe de produits et services avancés, et ensemble, nous permettrons aux clients d'accélérer leur transformation numérique grâce à l'adoption et à la gestion de l'informatique en nuage et au soutien du meilleur réseau au pays », mentionne, président de groupe, marchés affaires, expérience client et IA chez Bell.Après la clôture du processus d'acquisition, FX Innovation continuera à fonctionner de manière indépendante sous la direction de Guillaume Bazinet, cofondateur et chef de la direction actuel.