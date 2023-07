Mes Sophie-Anne Décarie-Jean-François Benoît. Sources: Décarie avocats notaires et LinkedIn

Mes Chantal Bruyère et Caroline Gelac. Source: LinkedIn

Dans le cadre d’un règlement à l’amiable, la Ville de Montréal va devoir verser 4,3 millions de dollars aux personnes détenues de manière abusive.En 2019, la Cour supérieure avait autorisé le recours collectif pour toute personne détenue au Québec pendant plus de 24 heures après le 19 juin 2015. La demande d’action collective avait été déposée en 2018 par, un Gatinois arrêté par le Service de police de la Ville de Gatineau et emprisonné pendant 38 heures avant de pouvoir comparaître au palais de justice.Dans sa demande, Benoît Atchom Makoma, représenté par Mesetdu cabinet Décarie avocats notaires, et Mede JFB avocat criminaliste, réclamait 7000 $ par personne lésée.La Ville de Montréal, représentée par Mesetdu cabinet Gagnier Guay Biron, a décidé de régler cette affaire à l’amiable en faisant appel à la firme Ernst&Young afin de déterminer le nombre de personnes touchées.Celle-ci en a dénombré 1153 pour la période allant du 15 décembre 2017 au 20 mars 2020.Les parties se sont finalement entendues pour un montant de 4,3 millions, soit une somme de 3730 dollars par personne.L’accord prévoit aussi que la Ville versera 130 000 dollars pour les frais de publication du règlement.