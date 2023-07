Me Vincent Karim

Professeur émérite dans plusieurs disciplines pour son alma mater l’Université de Montréal, conférencier invité partout, mentor au prestigieux concours de plaidoiries en droit civil Pierre-Basile-Mignault, en plus d’être l’auteur de plusieurs publications, comme Les obligations (volume 1 et 2) et Le consortium d’entreprises : Joint venture, devenues des références pour les juristes de la province ; le parcours de Me Vincent Karim est impressionnant.Depuis les années 1980, dès qu’il est question de droit contractuel, de droit civil et de droit commercial, les écrits ou le nom de cet avocat ressortent sans cesse. Sa vaste connaissance de ces domaines du droit, individuellement ou imbriqués, lui a d’ailleurs permis au fil du temps d’épauler des collègues, de conseiller des juges et de mener des dossiers jusqu’en Cour suprême.C’est donc avec une feuille de route parfaite que Me Karim a décidé d’offrir ses services d’avocat-conseil aux cabinets québécois.Me Vincent Karim ne le cache pas. Plus un dossier est complexe et épineux, plus il est motivé.« Les affaires qui soulèvent des questionnements mixtes et qu’il est même difficile d’arrimer à des règles du droit, ce sont les défis que je préfère » dit-il.L’expert peut donc agir à titre d’avocat-conseil dès qu’un cabinet rencontre des problèmes avec un dossier en droit civil, en droit contractuel et en droit commercial. Opinion juridique, orientation, soutien dans la pratique, représentation et plaidoirie ; rien n’est à l’épreuve de cet juriste chevronné qui refuse de dormir sur ses lauriers. Un soutien qui s’avérera précieux pour bon nombre de professionnels du milieu.