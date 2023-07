Donald Hushion n’est plus… Source: Services commémoratifs Mont-Royal

L’ancien avocats’est éteint à l’âge de 85 ans.Originaire de Montréal, Don Hushion a accompli une carrière de haut fonctionnaire international, fédéral et provincial. Il a notamment travaillé à l’Organisation internationale du travail (OIT) des Nations-Unies à Genève. Il avait œuvré à l'élaboration et à l'application des conventions internationales du travail avec des avocats provenant du monde entier.Don Hushion a également exercé comme consultant auprès de gouvernements, de directions d’organisations et de syndicats. Il était spécialisé dans la résolution de conflits inter et intra organisationnels.Don Hushion a pris sa retraite en 2005 à la suite d'un accident vasculaire cérébral.Le défunt était diplômé de la faculté de droit de l’Université McGill. Il était passionné de voile, d’équitation, de ski et des sports de raquette.Donald Hushion laisse dans le deuil son épouse, ses deux enfants et son petit-fils.