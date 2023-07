Aubie J. Herscovitch, Alexander Rigante, Isabella Tamilia, Mélanie L. Nguyen et Nancy Séguin. Source: De Grandpré Chait

Mes Bertrand Ménard, Éric Lévesque, Anne-Marie Panzini et Melisa Demir. Source: Stikeman Elliott

La Congrégation des Soeurs de Sainte-Marcelline a récemment vendu les terrains et les édifices de la Villa à la Corporation de la Villa Sainte-Marcelline, pour une somme de 8 000 000$.Cet édifice, situé sur la colline du Mont-Royal, est devenu en 1991 le Collège international des Marcellines.Dans cette transaction, De Grandpré Chait a représenté les Soeurs avec une équipe composée deetLes avocats de la Corporation sont Meset, de Stikeman Elliott.Le 30 juin dernier, les Soeurs se sont retirées du Conseil d’administration afin de permettre à la Villa d’être entièrement autonome et sans aucun lien de contrôle par la Congrégation.De plus, la Villa est désormais administrée par un Conseil d’administration transitoire qui verra, dans les prochaines semaines, à assurer les consultations et la préparation des règlements généraux de la nouvelle Corporation.« Dans le respect et la continuité de l'œuvre fondée en 1959, la Villa Sainte-Marcelline se tourne vers l’avenir tout en maintenant les valeurs fondamentales de l’enseignement Marcelline. La Congrégation et la Villa ont convenu d’une entente pour le maintien de ces valeurs », peut-on lire dans un communiqué.