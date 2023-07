Les quatre nouveaux membres d'Éducaloi ! Source: LinkedIn Éducaloi

Éducaloi, organisme sans but lucratif dont la mission est d’informer les Québécois de leurs droits et obligations dans un langage clair et accessible, vient d’accueillir quatre nouveaux membres Il s’agit d’, vulgarisatrice juridique qui a œuvré principalement en droit des affaires et en droit des valeurs mobilières jusqu'à présent selon l’organisme. Éducaloi la présente comme étant motivée par « un amour pour les mots et une appréciation de leur pouvoir et de leur impact social »., aussi vulgarisatrice juridique, est quant à elle chargée de cours au département de PRD de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (Pratiques professionnelles).Un autre vulgarisateur juridique rejoint l’équipe,. Éducaloi précise qu’il a fondé sa propre entreprise en droit pénal et qu’il a développé une application mobile juridique.Un nouvel édimestre fait aussi son entrée dans l’organisme, il s’agit de, chargé d’utiliser sa plume de journaliste pour aider l’équipe à développer « des contenus clairs, innovants et efficaces ».Rappelons que le nouveau président du CA d’Éducaloi est Me, cofondateur de Beauchamp Gilbert, notaires, chargé de cours à la faculté de droit de l’Université de Montréal et récipiendaire de la médaille d’honneur de la Chambre des notaires du Québec.