Parcourir 4500 km de Montréal au Mexique, c’est l’incroyable challenge que s’est donné MeL’avocat s’apprête à courir 50 km par jour, pendant 90 jours, afin d’effectuer la trajectoire migratoire du papillon monarque de Montréal jusqu’au Mexique.Le papillon monarque est considéré comme une espèce en danger par le gouvernement canadien.C’est donc pour alerter la population sur cet enjeu lié à la biodiversité que le fondateur du cabinet Battah Lapointe a décidé de lancer ce projet baptisé Ultra-Trail Monarque.Me Anthony Battah confie à Droit-Inc qu’il veut avant tout « inspirer chacun à son échelle, à mener des actions pour l’environnement ».Si l’avocat est habitué à courir de longues distances, une importante préparation physique et mentale a bien évidemment été nécessaire. Il a été suivi par plusieurs professionnels de la santé. Le marathonien n’a assurément rien négligé.Me Anthony Battah tient à souligner qu’il s’agit surtout « d’un défi familial ». Et pour cause, il embarque dans ce projet sa femme et sa fille âgée de 10 ans. Celles-ci vont le suivre durant tout le parcours dans un véhicule.Le long parcours marathonien implique également de devoir s’éloigner de ses dossiers pour les prochains mois…Sur ce point, le fondateur du cabinet Battah Lapointe reconnaît que ses clients vont lui manquer. En revanche, il sait qu’il peut compter sur son équipe pour assurer la relève. « Ils sont très compréhensifs, ils m’ont beaucoup soutenu ».Et si le défi se veut impressionnant, Me Anthony Battah se montre plutôt confiant. « Je suis plutôt serein parce que j’ai quand même une bonne préparation », assure-t-il.Le grand départ aura lieu samedi 29 juillet à l’Insectarium de Montréal. L’avocat espère pouvoir rejoindre la région de Michoacán, sur la côte pacifique du Mexique, autour du 1ᵉʳ novembre prochain.