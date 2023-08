Mes Doug Warner et Corey Katz. Source: Weil, Gotshal & Manges

Mes Heidi Gordon, Haiya Peng et Vivian Sy. Source: McCarthy Tétrault

Integrated Media Company (IMC), filiale de Corus Entertainment, fera l’acquisition de Toon Boom Animation Inc., une entreprise montréalaise de logiciels d’animation pour environ 147,5 millions de dollars canadiens.La transaction devrait être conclue plus tard au cours de l'année civile 2023.« Corus est en train de regrouper plusieurs plateformes qui créeront du contenu vidéo de qualité supérieure », a déclaré, vice-président principal, contenu et stratégie d'entreprise, chez Corus Entertainment.« Après avoir examiné notre modèle opérationnel et notre base d'actifs à l'échelle de l'entreprise, nous avons décidé de nous départir du secteur des logiciels d'animation. Ce changement permettra de libérer du capital, d'accroître la flexibilité financière de Corus et de mieux cibler nos efforts pour faire progresser notre plan stratégique et nos priorités », ajoute-t-il.Corus a acquis la moitié des parts de Toon Boom en 2004, et l'autre moitié en 2012. Cette acquisition permettra à l'entreprise « d'accélérer davantage sa croissance impressionnante au sein d'IMC, une société de calibre mondial et experte dans le domaine des médias numériques ».« Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de Toon Boom pour étendre sa plateforme à de nouveaux marchés et présenter des produits révolutionnaires », mentionne, qui a dirigé la transaction pour IMC.Les avocats représentant Integrated Media Company dans la transaction sontetdu cabinet Weil, Gotshal & Manges.Les avocats représentant Toon Boom Animation sontetdu cabinet McCarthy Tétrault.