Source: Jeune Barreau de Montréal

Le Gala annuel du Jeune Barreau de Montréal (JBM), « Les leaders de demain », aura lieu le 30 novembre et sera l’occasion de récompenser les membres qui se sont particulièrement démarqués tout au long de l’année par la qualité de leurs réalisations professionnelles et de leur engagement au sein de la communauté.Aussi, le JBM précise que neuf prix seront remis aux lauréats qui se distingueront dans les catégories suivantes : carrière alternative, droit corporatif, droit criminel et pénal, droit familial, droit des technologies et propriété intellectuelle (une nouveauté), droit du travail et administratif, litige civil et commercial, pratique en contentieux, juriste de l’État, pro bono / Implication sociale.Aussi, le JBM vient de lancer un appel : « Vous connaissez un.e avocat.e de moins de 10 ans de pratique inscrit.e à la section de Montréal qui mérite d’être récompensé.e et reconnu.e par la communauté juridique ? Nous ouvrons dès à présent la période de référence ! »Une candidature peut être soumise soit par le candidat même ou par toute autre personne intéressée. Droit-Inc a listé les avocats JBM de 2022 dans cet article