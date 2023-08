Lavery et BCF. Source: LinkedIn

Le cabinet Cain Lamarre a participé à Bouffe ton Centro, un événement pour les passionnés de gastronomie en plein cœur de la ville de Sherbrooke.Le 5 août dernier, l’équipe a ainsi l’occasion d’accueillir les visiteurs dans l’Espace Lounge Cain Lamarre, où tous pouvaient entendre et voir diverses performances musicales et artistiques.du cabinet Lavery a récemment été nommée au conseil d’administration de la Société Alzheimer de Montréal.etdu cabinet BCF ont participé à la deuxième édition de la PRISME Conference, les 4 et 5 août derniers.Cet évènement fut l’occasion parfaite de rassembler la communauté juridique 2SLGBTQ+ au Canada et de discuter des enjeux actuels auxquels font face les personnes issues de cette communauté dans la profession juridique.