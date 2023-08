Léa Lemay Langlois et Joelle Perron-Thibodeau. Source: LinkedIn

Une action collective vient d’être autorisée par la Cour supérieure pour des femmes d’origine atikamekw qui auraient subi une stérilisation forcée au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière depuis décembre 1971.Les deux plaignantes représentées par Mesetdu cabinet Dionne Schulze, réclament des dommages compensatoires et punitifs pour les femmes qui ont subi le même sort qu'elles, mais aussi pour les proches de ces femmes.Les deux requérantes ont accouché cinq fois à l'hôpital de Joliette, qui relève du CISSS Lanaudière. Elles allèguent avoir subi une ligature des trompes forcée au terme de leur cinquième accouchement.La Cour supérieure a autorisé le recours collectif contre les trois médecins représentés par Mesetdu cabinet McCarthy Tétrault.En revanche, le recours contre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière défendu par Mesetdu cabinet Lavery de Billy, a été rejeté.